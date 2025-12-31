به گزارش خبرگزاری مهر، مطابق بررسی‌ها تا ظهر پنجشنبه به دلیل افزایش پایداری و سکون نسبی جو به طور موقت پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی افزایش خواهد یافت که در برخی از ساعات به ویژه چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شود.

از بعدازظهر پنجشنبه تا روز شنبه گذر امواج متناوب تراز میانی جو موجب برخی ناپایداری‌ها در منطقه و استان مرکزی خواهد شد.

اغلب فعالیت این سامانه در استان مرکزی به صورت افزایش سرعت وزش باد خواهد بود هرچند طی ساعاتی از روز جمعه و شنبه احتمال افزایش ابر و برخی بارش‌های پراکنده برف و کولاک برف در پاره از نقاط استان وجود دارد.

طی روزهای آتی از شدت برودت هوا کاسته شده و دمای هوا مقداری گرم‌تر خواهد شد و مجدداً از اوایل هفته آینده با شمالی شدن جریانات و افزایش پایداری هوا مجدداً دمای هوا نزولی خواهد شد.

