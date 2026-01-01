حجت‌الاسلام عبدالرحیم عبودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت یاد و نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این شهید والامقام در مکتب امام خمینی (ره) تربیت شد و در سایه هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، به شخصیتی تأثیرگذار و الگوساز در تراز جهان اسلام تبدیل شد.

وی افزود: امروز نام حاج قاسم سلیمانی محدود به جغرافیای ایران یا حتی جهان اسلام نیست، بلکه در سطح جهانی شناخته شده است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان تصریح کرد: جایگاه شهید سلیمانی ریشه در پایبندی عمیق او به اسلام ناب محمدی (ص) داشت و تمامی تصمیم‌ها و اقداماتش بر همین مبنا شکل می‌گرفت.

وی با اشاره به ولایتمداری شهید سلیمانی تصریح کرد: اطاعت او از ولایت فقیه، اطاعتی آگاهانه و عمیق بود و ولایت را امتداد راه امامت می‌دانست و به همین دلیل نیز در وصیت‌نامه خود بر حفظ این مسیر به‌عنوان یک اصل اساسی تأکید کرد.

حجت الاسلام عبودی با بیان اینکه شهید سلیمانی پیوندی عاطفی و صمیمی با مردم داشت، گفت: محبت و نگاه انسانی او به هیچ گروه و مذهبی محدود نمی‌شد و اهل سنت و حتی مسیحیان نیز از خدمات و اقدامات انسان دوستانه‌اش در کشورهایی مانند سوریه و عراق بهره‌مند شدند؛، مسأله‌ای که محبوبیت فرامرزی این شهید را رقم زد.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در مقابله با تروریسم، تاکید کرد: اگر مجاهدت‌ها و ایستادگی این دو فرمانده بزرگ نبود، سرنوشت ایران اسلامی و عراق مستقل با تهدیدهای جدی مواجه می‌شد زیرا آنان با شجاعت، تدبیر و وحدت عملیاتی، جریان تروریسم را زمین‌گیر کردند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد خطاب به ملت ایران، به‌ویژه جوانان، گفت: نباید این الگوهای ماندگار به فراموشی سپرده شوند، زیرا این امنیت، عزت و استقلال امروز کشور، حاصل همان ایثارگری‌ها و مجاهدت‌ها است.

وی افزود: برای شناخت ارزش خون شهدا کافی است نگاهی به وضعیت کشورهایی مانند سوریه بیندازیم که هنوز با ناامنی و تبعات تروریسم دست‌به‌گریبان‌اند، در حالی که ایران اسلامی به برکت خون شهدا از امنیتی پایدار برخوردار است.

حجت الاسلام عبودی تأکید کرد: همه این سرداران بزرگ، از شهید سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین گرفته تا حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، خود را سرباز مقام معظم رهبری می‌دانستند.

وی اضافه کرد: امید است مردم با توجه به وصیت حاج قاسم که فرمود «من رهبری را تنها می‌بینم»، با تبعیت از رهبری حکیمانه، مسیر پیشرفت و عزت کشور و امت اسلامی را هموار کنند.