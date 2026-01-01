استاندار تهران: اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق معتمدیان، در گفتگویی با تأکید بر اینکه اعتراض در چارچوب قانون حق قانونی مردم است، اظهار داشت: تا زمانی که این اعتراضات مخل نظم و امنیت عمومی نباشد، مورد پذیرش قرار دارد و مدیریت آن از مسیرهای قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اعتراضات اخیر برخی اقشار از جمله بازاریان نسبت به مسائل اقتصادی افزود: این مطالبات و اعتراضات از طریق شورای تأمین استان به‌صورت میدانی بررسی و مدیریت شد و تلاش شد مسائل در فضایی آرام و منطقی پیگیری شود.

استاندار تهران تصریح کرد: در مواردی که تعداد بسیار محدودی با کشاندن اعتراضات به خیابان‌های عمومی موجب اخلال در نظم و امنیت شدند، نیروهای انتظامی طبق وظایف قانونی خود وارد عمل شدند.

معتمدیان با قدردانی از عملکرد نیروهای انتظامی گفت: رویکرد فراجا در این موضوع، خویشتنداری و مدیریت شرایط با هدف بازگرداندن آرامش و حفظ امنیت عمومی بوده است.