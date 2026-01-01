به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام آیت‌الله جعفر سبحانی، مرجع تقلید شیعیان به آئین نکوداشت «استاد محمدعلی مهدوی‌راد» به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

علما و دانشمندان که مشعل‌های علم و فرهنگ هستند، به‌سان چراغ به دستانی هستند که راه را برای پویندگان مسیر تحقیق روشن می‌سازند و جامعه؛ از افکار و پژوهش‌های آنان بهره‌مند می‌شود.

بنابراین، تکریم آنان یک فریضه اخلاقی است، همانگونه که تکریم معلم برای همگان که از علم او بهره گرفته‌اند تکلیفی وجدانی به شمار می‌رود.

در روایتی آمده است که امام حسن عسکری (ع) هنگامی که دانشمندی وارد مجلس شد او را بر تمام بستگان برتری داد و در صدر مجلس نشاند، آن حضرت در پاسخ به اعتراض به این رفتار فرمود: «او با دفاع علمی و برهانی دشمنان را محکوم می‌کند.»

دانشمند فرهیخته؛ حجت الاسلام والمسلمین مهدوی‌راد، یکی از مصادیق بارز این ضابطه است. ایشان از دوران جوانی تاکنون، پیوسته در عرصه‌های گوناگون فرهنگی_اسلامی پژوهش‌های ارزشمندی انجام دادند، به ویژه آثار قرآنی و تاریخی ایشان که بسیار آموزنده و راهگشا است.

علاوه بر این در شیوه تحقیق نیز نوآورند، مجله «آئین پژوهش» یکی از ابتکارات ایشان است که خوشبختانه تاکنون به طور مستمر منتشر می‌شود.

اینجانب از همه عزیزانی که در نکوداشت این شخصیت علمی حوزه و دانشگاه شرکت فرموده‌اند، سلام و درود می‌فرستم و از خداوند متعال برای آقای مهدوی راد توفیقات روزافزون مسئلت دارم، امید است این تقدیر ناچیز را از اینجانب بپذیرند چه آنکه مقام علمی ایشان شایسته بیش از این‌ها است.