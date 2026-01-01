تصویب ۴۱ هزار میلیارد اعتبار برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائمپناه معاون رئیسجمهور در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: حدود ۲۳ درصد جمعیت استان روستایی و ۶۷ درصد شهری هستند و برآورد جمعیت کل استان نزدیک به یک میلیون نفر است. بزرگترین شهرستان استان کوهرنگ و کمجمعیتترین شهرستان بن معرفی شده است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان افزود: چهارمحالوبختیاری با آثار ارزشمندی همچون پل زمانخان و قلعه سردار اسد بختیاری، از مفاخر مشروطه و شاعران برجستهای چون عمان سامانی، نشان داده است که این خطه همواره در عرصه فرهنگ، هنر و سیاست نقشآفرین بوده است.
قائمپناه با ارائه آمارهای اقتصادی گفت: متوسط درآمد سالانه خانوار شهری در استان ۴۱۶ میلیون تومان و رتبه دوم کشور است. همچنین متوسط درآمد خانوار روستایی ۳۱۷ میلیون تومان بوده که جایگاه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است. نسبت هزینه مسکن به کل هزینه خانوار نیز در استان ۲۷ درصد است که وضعیت مناسبی نسبت به میانگین کشوری دارد.
وی ادامه داد: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷.۲ درصد و رتبه نهم کشور بوده است. صنعت و معدن با ۲۷ درصد در رتبه بیستودوم و خدمات با ۵۵ درصد در رتبه یازدهم قرار دارد. مجموع ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان بیش از ۵۲ درصد گزارش شده است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به وضعیت بانکی استان گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در نیمه نخست سال ۱۲۹ درصد بوده که رتبه سوم کشور را نشان میدهد. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی استان در تابستان ۴۳.۸ درصد و رتبه هفتم کشور بوده است. نرخ بیکاری نیز در تابستان ۱۴۰۴ به ۶.۸ درصد کاهش یافته و رتبه هجدهم کشور را کسب کرده است.
قائمپناه در بخش دیگری از سخنان خود به شاخصهای اجتماعی و بهداشتی استان اشاره کرد و افزود: نسبت تخت فعال بیمارستانی به ازای هر ۱۰ هزار نفر در استان ۱۸.۸ و رتبه هفتم کشور است. همچنین پوشش شبکه فاضلاب شهری استان بالاتر از میانگین کشوری و در رتبه نهم قرار دارد.
وی با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش استان گفت: نسبت دانشآموز به معلم در استان ۲۴ نفر است که رتبه سوم کشور محسوب میشود. تراکم دانشآموز در کلاس نیز ۲۴ نفر بوده و وضعیت مناسبی دارد.
قائمپناه در پایان تأکید کرد: این شاخصها باید با تلاش مسئولان استانی و ملی ارتقا یابد تا در سالهای آینده شاهد بهبود ملموس در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی استان باشیم.
مدیریت منابع آب و ارتقای رضایتمندی مردم اولویت دولت است
معاون رئیسجمهور با اشاره به مصرف بالای منابع زیرزمینی در چهارمحالوبختیاری گفت: اصلاح الگوی مصرف آب و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر از مهمترین برنامههای دولت است. وی همچنین بر ضرورت ارتقای رضایتمندی مردم از دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
قائمپناه اظهار داشت: مجموع مصرف آب استان ۹۵۵ میلیون مترمکعب است که ۸۱۷ میلیون مترمکعب آن در بخش کشاورزی مصرف میشود. حدود ۴۳۵ میلیون مترمکعب، معادل ۴۵ درصد، از منابع زیرزمینی برداشت میشود که این امر خطر فرونشست زمین و مشکلات زیستمحیطی را بهدنبال دارد.
وی با اشاره به تنشهای آبی استان افزود: همانند سایر نقاط کشور، کمبارشیهای اخیر مشکلاتی ایجاد کرده است اما امیدواریم با بارشهای پیشرو بخشی از این تنشها کاهش یابد.
قائمپناه در ادامه به وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در ابتدای دولت، ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور ۱۲۴۹ مگاوات بود که طی ۱۴ ماه گذشته با رشد ۱۵۳ درصدی به بیش از ۳۲۰۰ مگاوات رسیده است. وی افزود: استان چهارمحالوبختیاری در این زمینه نسبت به متوسط کشور عقبماندگی دارد و باید تلاش بیشتری برای توسعه انرژیهای پاک صورت گیرد.
معاون رئیسجمهور با اشاره به آمار تلفات جادهای استان گفت: در نوروز ۱۴۰۳ سه نفر و در نوروز ۱۴۰۴ چهار نفر جان باختند که افزایش ۷.۹ درصدی را نشان میدهد. وی خواستار همکاری پلیس راهور، وزارت راه و استانداری برای کاهش این آمار شد.
قائمپناه همچنین به نتایج نظرسنجیهای مردمی اشاره کرد و افزود: اولویتهای مردم استان شامل بیکاری، کمآبی و آسیبهای اجتماعی است. ۶۹ درصد مردم رفع بیکاری، ۲۷ درصد رفع مشکلات معیشتی و ۷۱ درصد توجه به ظرفیتهای صنعتی را مهمترین مطالبات خود دانستهاند.
وی ادامه داد: ۶۵ درصد مردم با فیلترینگ شبکههای اجتماعی مخالف بودهاند و ۴۹ درصد مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمها میدانند. همچنین ۶۲ درصد مردم از عملکرد دولت در تأمین کالاهای اساسی در جریان جنگ ۱۲ روزه رضایت داشتهاند.
قائمپناه با اشاره به رضایتمندی عمومی گفت: در مجموع، استان چهارمحالوبختیاری از نظر رضایت مردم از دستگاههای اجرایی رتبه بیستوچهارم کشور را دارد. وی تأکید کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند این رتبه ارتقا یابد و رضایت مردم بیشتر جلب شود.
معاون رئیسجمهور خاطرنشان کرد: هدف سفرهای استانی رئیسجمهور جلب رضایت مردم و تحقق عدالت است. قولی ندهید مگر آنکه به آن عمل کنید؛ این اصل باید سرلوحه همه مدیران باشد.
۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه چهارمحالوبختیاری مصوب شد
معاون رئیسجمهور گفت: با نظر کارشناسان و هماهنگی نمایندگان استان، بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و دو میلیارد دلار برای توسعه چهارمحالوبختیاری مصوب شده است.
قائم پناه اظهار داشت: با نظر کارشناسان استان، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان محترم، در مجموع ۲۶ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان برای استان مصوب شد. همچنین حدود ۱۴ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان دیگر به همراه دو میلیارد دلار اعتبار برای اجرای طرحهای توسعهای در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این اعتبارات با پیگیریهای مستمر در اختیار استان قرار خواهد گرفت تا پروژههای مهمی همچون تکمیل بیمارستانها و تجهیز مراکز درمانی عملیاتی شود. همچنین تسهیلات بانکی ویژهای برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان پیشبینی شده است تا بتوانند با بهرهوری بیشتر در بخش کشاورزی و صنعت، مصرف آب را بهینه کنند و تولید را افزایش دهند.
قائمپناه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر دشواری کار اداری کشور گفت: دولت کارهای بزرگی را آغاز کرده و امیدواریم نتایج آن بهزودی در زندگی مردم نمایان شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با همت و هماهنگی همه مسئولان و تلاش شبانهروزی، رضایت مردم جلب خواهد شد و ایران عزیز روزبهروز آبادتر و سرافرازتر خواهد بود.
نظر شما