بازار کرمانشاه با همکاری فعال اصناف در آرامش قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی کرمی رئیس بسیج اصناف و بازاریان استان کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در نشست اصناف و بازاریان با استاندار کرمانشاه، با اشاره به بازدیدهای میدانی در سطح شهر و شهرستانها اظهار کرد: بازار استان عمدتاً در آرامش فعالیت میکند و کمبود گسترده کالا مشاهده نشده است.
وی افزود: با این حال، در برخی شهرستانها کمبودهای مقطعی کالاهایی مانند روغن گزارش شده که این موارد بهصورت جدی در حال پیگیری و ساماندهی است تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود.
کرمی با اشاره به نقش همکاری دستگاههای اجرایی، امنیتی و نظارتی گفت: هماهنگی این مجموعهها نقش مهمی در حفظ ثبات و آرامش بازار داشته و موجب شده تأمین کالاهای اساسی به شکل منظم ادامه یابد.
وی بر لزوم توجه ویژه به شهرستانهایی که فاقد فروشگاههای زنجیرهای هستند تأکید کرد و افزود: باید در این مناطق، روند توزیع کالا بهگونهای مدیریت شود که مردم بدون دغدغه به اقلام مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند.
رئیس بسیج اصناف و بازاریان استان کرمانشاه همچنین با اشاره به تعطیلی موقت برخی واحدهای صنفی و بازار طلا به دلیل تعطیلی بانکها و شرایط خاص اخیر، بیان کرد: برنامهریزی لازم برای تأمین کامل امنیت بازار و بازگشت فعالیت عادی مغازهها در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکلات جزئی موجود در بازار بهصورت مستمر رصد و پیگیری میشود و تلاش برای رفع آنها با همکاری مسئولان و اصناف ادامه خواهد داشت.
