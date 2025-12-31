خبرگزاری مهر _ گروه استانها: در تقویم تاریخی ملت بزرگ ایران، روز نهم دیماه با عنوان «روز بصیرت» همنوا شد تا نمادی باشد از حضور آگاهانه، هوشیاری و ولایتمداری مردم در دفاع از ارزشها و امنیت کشور. این روز، یادآور آن است که در دوران بحرانی و فتنهها، ملت توانسته است با اتحاد و بصیرت خویش، نقشههای دشمنان را نقش بر آب کند و اقتدار نظام اسلامی را حفظ نماید. حقطلبی، حضور به موقع و تشخیص حق از باطل از شاخصههای استوار این روز است که همچنان در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان نقطه عطفی بینظیر ثبت شده است.
۹ دی؛ نماد تأمین امنیت و تشخیص حق از باطل
نائبرئیس شورای حوزه علمیه استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر، روز نهم دیماه را روز تأمین امنیت ملی خواند و اظهار داشت: حضور به موقع و آگاهانه مردم در آن روز، مانع از بروز ناامنی، آشوب و آسیبهای جدی به کشور شد.
آیتالله سیدمحمدکاظم مدرسی خلق حماسه ۹ دی را حاصل تقوای جمعی ملت ایران و حضور آگاهانه آنان در دفاع از دین، ولایت و تمامیت ارضی کشور دانست و گفت: هدف اصلی از گرامیداشت ۹ دی، زنده نگه داشتن عبرتهای فتنه ۸۸ است؛ فتنهای که با هدف تضعیف اعتماد عمومی و متهمسازی نظام اسلامی طراحی شده بود اما با هوشیاری مردم خنثی شد.
وی ادامه داد: ریشه اصلی فتنهها اسارت برخی خواص در دام قدرتطلبی و خودخواهی است که موجب سردرگمی تودهها میشود.
آیتالله مدرسی راه رهایی از فتنهها در عصر غیبت را تمسک به کشتی نجات اهلبیت (ع) و تبعیت از ولایت فقیه دانست و هشدار داد که دوری از این محور، همواره با انحراف و خسارت همراه بوده است.
عضو شورای فرهنگ و استان رضایت مردم را وظیفه اصلی مسئولان برشمرد و حفظ وحدت ملی را مهمترین سرمایه کشور در مقابله با توطئههای مستمر دشمنان خواند.
حقیقت پشت پرده مسائل را ببینیم؛ فتنهگرانی که اشک تمساح میریزند
مسئول بسیج رسانه استان یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز نهم دیماه مصداقی برای لزوم بررسی دقیق حقایق پشت پرده مسائل است و نباید فقط به ظواهر و رویه این مسائل توجه کرد.
علیرضا پورمیرزایی در ادامه از اهمیت تشخیص حقایق در فضایی غبارآلود سخن گفت و افزود: تشخیص درست از غلط در این شرایط بسیار مهم است.
پورمیرزایی با اشاره به کارنامه تاریخی اسلام، ادامه داد: عدم بصیرت مردم در زمانهای ابتدایی اسلامی موجب انحراف از مسیر حقیقی اسلام ناب محمدی و تحریف آن شده است.
وی به وقایع جنگ صفین و نهروان اشاره کرده و گفت: معاویه و عمر و عاص توانستند با غبارآلود کردن فضا از طریق تبلیغات و عملیات روانی، جنگی که در میدان شکست خورده بود را به پیروزی تبدیل کنند.
این مسئول با تاکید بر ضرورت بصیرت در میان مردم ادامه داد: باید مردم بتوانند در میان بحثهای سیاسی حقایق پشت پرده را شناسایی کنند. در جریان نهم دی سال ۸۸، مردم توانستند با درک مسائل پشت پرده، اهداف دشمن را که به دنبال پخش دروغ و تقلب بودند، شناسایی کنند و با حضور آگاهانه به مقابله با آنها برخیزند.
پورمیرزایی در مورد فتنه ۸۸ گفت: فتنهگرانی که در این زمان کشور را به آشوب کشیدند، همزمان به تحریمها دامن زدند و اکنون از وضعیت اقتصادی موجود اشک تمساح میریزند. شناسایی این تناقضها خود بخشی از بصیرت است.
وی سپس به مسئله تحریمها و چالشهای موجود با آمریکا اشاره کرد و گفت: سه مسئله اصلی که غربیها و دولت آمریکا با ما دارند شامل موضوع هستهای، مسائل منطقهای و موشکی است. باید از خود بپرسیم که چگونه کشوری که تنها بهرهبرداری از سلاح هستهای دارد و از رژیمی نامشروع که دهها سلاح هستهای مخفی دارد پشتیبانی میکند، به خود حق میدهد که جلوی فعالیتهای صلحآمیز هستهای ما را بگیرد؟
پورمیرزایی درباره مسائل منطقهای نیز گفت: چگونه کشوری که از قدرتهای ظالم در منطقه حمایت میکند، از جمله جنایات اخیر اسرائیل، به خود اجازه میدهد که ما را که میخواهیم از مظلومین حمایت کنیم، مورد انتقاد قرار دهد؟
وی درباره مسائل موشکی نیز اظهار داشت: چگونه دولتی که به بهانه تأمین امنیت در سراسر جهان لشکرکشی کرده و میلیونها نفر را قتل عام کرده، به خود اجازه میدهد که ما را در مورد دفاع از خود و ابزارهای دفاعیمان مورد نقد قرار دهد؟
پورمیرزایی در پایان تاکید کرد: تشخیص این تناقضها و درک حقایق، به ویژه در شرایط کنونی که دشمن به مراحل خاصی از کنشهای خود وارد شده است، برای ما بسیار اهمیت دارد.
حماسه نهم دی؛ تجلی بصیرت و ولایتمداری ملت ایران در خنثیسازی فتنهگری
استاد برجسته حوزه نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقایع سال ۱۳۸۸، اظهار داشت: روز نهم دیماه، روزی بود که مردم با حضور آگاهانه و یکپارچه خود، بار دیگر نشان دادند که پشتیبان اصلی ولایت فقیه و نظام اسلامی هستند. دشمنان در روز عاشورای سال ۸۸ تلاش کردند تا با حرمتشکنی از اعتقادات دینی مردم انتقام بگیرند، اما ملت ایران با بصیرت مثالزدنی خود، تمامی نقشهها و ترفندهای دشمنان را خنثی کردند.
ستون فقرات انقلاب، ولایت فقیه است
حجتالاسلام سیدعلی خوش نظر، نقش محوری رهبری در حفظ ثبات کشور را مورد تأکید قرار داد و افزود: ولایت فقیه ستون فقرات این انقلاب است؛ هر زمان مردم به ندای رهبر خود گوش سپردند، انقلاب مصون ماند و دشمن مأیوس شد. حماسه نهم دی، یادآور همین حقیقت است.
شهروند یزدی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز نهم دی ماه روز بیداری مردم و روز هوشیاری و تیزهوشی مردم بود، این حماسه مردم در همه استانها نشان دادند که واقعاً ما هنوز انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و رهبر عزیزمان را دوست داریم.
وی افزود: نهم دی روز بصیرت، روز فهم و روز بینایی است که ببینیم حق کدام و باطل کدام است هر جا حضور مردم را در لبیک به ندای ملکوتی مقام معظم رهبری داشتیم الحمدالله شاهد بودیم که نتیجههای خیلی پربار و مؤثری را در تاریخ به جا گذاشتیم.
نهم دیماه، فراتر از یک روز تقویمی، نمادی از هوشیاری، ولایتمداری و عمق بصیرت ملت ایران است. روزی که در آن، مردم با شناخت عمیق از توطئههای دشمنان و پاسداری از ارزشهای انقلاب، نشان دادند همچنان پایبند به آرمانهای امام و رهبر معظم انقلاب هستند. این روز، همچنان یادآور درسهای مهمی از جوانمردی، ولایتمداری و حفظ وحدت ملی است؛ درسهایی که میتوانند مسیر آینده انقلاب را روشنتر سازند و تضمینکننده تداوم مسیر مقاومت و پیشرفت کشور باشند.
