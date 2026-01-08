استاندار کرمانشاه: تنظیم بازار اولویت اول مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در نشست پیگیری مطالبات معیشتی مردم که با حضور معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان و شهرستانها و رؤسای اتحادیههای صنفی برگزار شد، شرایط کنونی کشور و بازار را خاص و حساس توصیف کرد و گفت: مدیران شهرستانها در خط مقدم مدیریت این وضعیت قرار دارند و این جلسه با هدف همافزایی، تبادل نظر، اطلاع از آخرین وضعیت بازار و اتخاذ تصمیمات سریع و مؤثر برگزار شده است.
وی با بیان اینکه با وجود شرایط ویژه، بازار استان و اغلب شهرستانها بهخوبی مدیریت شده است، افزود: در بیشتر شهرستانها با بحران خاصی مواجه نبودیم و تنها در چند نقطه محدود، متناسب با شرایط محلی، مسائلی ایجاد شد که با مدیریت بهموقع بازاریان و مدیران محلی در حال کنترل است.
استاندار کرمانشاه این وضعیت را نتیجه هماهنگی مطلوب فرمانداران، مدیران اجرایی و همراهی مؤثر اصناف و بازاریان دانست و تصریح کرد: این همکاری نشان میدهد که بدنه مدیریتی استان در کنار مردم و بازار حضور فعال دارد.
حبیبی با تأکید بر همدلی با مردم و مسئولیتپذیری دولت اظهار کرد: مطالبهگری و اعتراض، حق طبیعی مردم است و ما مسئولان موظفیم با سعهصدر این مطالبات را بشنویم و با جدیت پیگیری کنیم. هیچ مسئولی حق ندارد از رنج مردم فاصله بگیرد؛ وظیفه اصلی ما کاهش فشارهای معیشتی و یافتن راهکارهای عملی برای حل مشکلات است.
وی ادامه داد: افزایش قیمتها بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، فشار قابل توجهی بر خانوادهها وارد کرده و این نگرانی برای همه مسئولان ملموس است. مجموعه مدیریتی استان بهصورت مستمر و حتی شبانهروزی در حال پیگیری مسائل معیشتی و موضوع تنظیم بازار است و جلسات منظم و پیوسته در این زمینه برگزار میشود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اصلاح نظام یارانهای و حذف ارز ترجیحی گفت: این اقدام یک جراحی اقتصادی سخت اما ضروری و در نهایت به نفع مردم بود. یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره به انتهای آن و بهصورت مستقیم به مردم منتقل شده تا از رانت، فساد و انحراف جلوگیری شود.
وی افزود: اگرچه این طرح در کوتاهمدت فشارهایی به مردم وارد میکند، اما در میانمدت و بلندمدت به نفع اقتصاد کشور و معیشت خانوارها خواهد بود. سالانه میلیاردها دلار برای ارز ترجیحی هزینه میشد، اما همچنان با کمبود و افزایش قیمتها مواجه بودیم، بنابراین اصلاح این روند اجتنابناپذیر بود.
حبیبی با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق اجرای این طرح تصریح کرد: اطلاعرسانی شفاف، برنامهریزی دقیق و اقدامات جبرانی ضروری است تا آثار منفی آن به حداقل برسد.
وی با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی اظهار کرد: ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سطح کشور و استان کرمانشاه اطمینانبخش است و مشکل فعلی بیشتر در حوزه توزیع و مدیریت میدانی است. دستورهای لازم برای عرضه برنج، روغن، مرغ و سایر اقلام اساسی صادر شده و فرمانداران باید با سرعت و جدیت وارد عمل شوند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه صفهای طولانی زیبنده مردم نیست، گفت: هرچند این صفها محدود به چند قلم خاص مانند روغن است، اما باید در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود. هماهنگی مستمر با فروشگاههای زنجیرهای، اصناف و اتحادیهها ضروری است.
حبیبی حضور میدانی مدیران را الزامی دانست و افزود: پشتمیزنشینی مشکلی را حل نمیکند. فرمانداران، مدیران صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات و دستگاههای نظارتی باید شخصاً در بازار حضور داشته باشند، وضعیت را از نزدیک رصد و بر اساس واقعیتهای میدانی تصمیمگیری کنند؛ تصمیمات امروز نباید به فردا موکول شود.
وی بر استفاده از ظرفیتهای بومی استان از جمله توان تجار کرمانشاهی و واردات کالا از عراق تأکید کرد و گفت: استان و شهرستانها باید با تدبیر و استفاده از ظرفیتهای محلی مسائل را حل کنند و منتظر مداخلات ملی نمانند.
استاندار کرمانشاه اصناف و بازاریان را ستون اصلی آرامش بازار دانست و اظهار کرد: هیچ تصمیمی در حوزه بازار بدون همراهی اصناف موفق نخواهد شد. خوشبختانه اصناف و اتحادیههای استان از روزهای ابتدایی همراهی خوبی داشتهاند و مطالبات خود را در چارچوب قانونی پیگیری میکنند.
وی با تأکید بر تشدید نظارتها گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، بازرسی صمت و اتاق اصناف باید نظارتهای روزانه، هدفمند و بدون اغماض بر قیمتگذاری، عرضه کالا و مقابله با احتکار و گرانفروشی داشته باشند. جلسات تنظیم بازار در شهرستانها باید بهصورت روزانه برگزار و نتایج آن سریعاً پیگیری شود.
حبیبی نقش اطلاعرسانی دقیق و بهموقع را مهم دانست و افزود: روابط عمومی دستگاهها موظفاند جزئیات طرحها، تصمیمات و اقدامات را مستمر به مردم اطلاع دهند. گفتوگوی مستقیم با مردم، اصناف، معتمدان محلی، نخبگان و ائمه جمعه نقش مؤثری در آرامسازی فضا و افزایش اعتماد عمومی دارد.
وی در پایان با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناآرامی تأکید کرد: هشیاری در نحوه اعتراض و انتقال مطالبات ضروری است و اجازه سوءاستفاده از شرایط فعلی داده نخواهد شد. تنظیم بازار اولویت نخست مدیریت استان است و با هماهنگی کامل دستگاهها، نیروهای انتظامی و همراهی اصناف، استان کرمانشاه با کمترین آسیب از این مقطع عبور خواهد کرد.
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