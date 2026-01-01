به گزارش خبرنگار مهر، علی ترسلی صبح پنج‌شنبه در نخستین جشنواره صالحین گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که «باید هشت میلیون جوان پای کار داشته باشیم و از شکست‌ها و پیروزی‌ها نباید مغرور شویم.»

وی با بیان اینکه چند سالی است که فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اندیشه‌های اسلامی در حلقه‌های صالحین اجرایی شده است، گفت: در این جشنواره از برترین‌های حلقه‌های صالحین، اساتید، مربیان و فرماندهان به پاس تشکر از زحمات انجام شده، تقدیر می‌شود.

ترسلی با بیان اینکه با وجود همه اقدامات انجام شده در این زمینه، کارهای بسیاری در این خصوص باید انجام شود، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به نسل جایگزینی مسجدی‌ها داریم.

گفتنی است؛ در پایان این جشنواره از استادیاران خواهر و برادر، مربیان، اساتید و فرماندهان حلقه‌های صالحین خراسان جنوبی تقدیر شد.