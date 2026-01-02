از ارتباط الکل و ابتلا به سرطان تا واکسن زونا و کاهش ابتلا به زوال عقل

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده اند:

آسم در بین کودکانی که مادرانشان اختلالات تغذیه‌ای دارند شایع‌تر است

نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد زنان مبتلا به اختلال خوردن بیشتر احتمال دارد فرزندانی داشته باشند که از آسم و خس‌خس سینه رنج می‌برند.

واکسن زونا احتمال ابتلاء به زوال عقل را کاهش می‌دهد

تحقیقات جدید نشان می‌دهد یک واکسن معمولی زونا می‌تواند از سلامت مغز در درازمدت حمایت کند.

فیبروم رحمی با خطر بیماری قلبی در زنان مرتبط است

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که فیبروم رحم می‌تواند علامت هشدار اولیه برای بیماری قلبی در زنان باشد.

نوشیدن الکل خطر ابتلاء به سرطان را افزایش می‌دهد

محققان گزارش دادند که الکل به طور قابل توجهی خطر ابتلاء به طیف وسیعی از سرطان‌ها را افزایش می‌دهد و با افزایش مصرف، این خطر بیشتر هم می‌شود.