اجرای طرح ساماندهی سد معبر اصناف؛ از میدان ولیعصر (عج) تا متروی جهاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران؛ حسین ظفری، رئیس اداره خدمات شهری منطقه ۶، در این باره گفت: طرح ساماندهی و رفع سد معبر بساط‌گستران در خیابان ولیعصر (عج)، از میدان ولیعصر (عج) تا ایستگاه متروی جهاد، به‌صورت مستمر و با حضور فعال نیروهای معبربان اجرایی شده است. هدف اصلی از اجرای این طرح، آزادسازی مسیرهای پیاده‌رو، کاهش مزاحمت‌های ناشی از بساط‌گستری غیرمجاز و افزایش رضایت عمومی شهروندان بوده است.

وی افزود: محدوده اجرای این طرح، بخش شرقی پیاده‌رو و پشت نوار زرد تعیین‌شده توسط عوامل اجرایی را در بر می‌گرفت؛ محدوده‌ای که پیش از این محل تجمع فروشندگان دوره‌گرد و تقریباً ثابت بود و مشکلاتی را برای رهگذران و عابران پیاده ایجاد می‌کرد.

حامد اسماعیلی، مدیر شهربان منطقه ۶ نیز در این زمینه گفت: اقدامات اجرایی این طرح شامل چندین مرحله بود که از جمله آن‌ها می‌توان به نصب نوار زرد برای تعیین محدوده ممنوعه، اطلاع‌رسانی گسترده به فروشندگان و شهروندان از طریق نصب بنر، توزیع بروشور و گفت‌وگوی مستقیم، تذکر و جمع‌آوری بساط‌های غیرمجاز با رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندی و ثبت مستندات تصویری از وضعیت قبل و بعد از اجرای طرح اشاره کرد.