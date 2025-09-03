اجرای طرح ساماندهی ۲۲ معبر در ۲۲ منطقه تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامیپناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به لزوم مدیریت بساطگستری در معابر تهران گفت: پس از معرفی معابر مرکز تجمع دستفروشان از سوی شهرداری مناطق ۲۲ گانه، برای هر معبر متناسب با شرایط و ویژگیهای آن برنامهای ویژه تدوین شده است.
وی افزود: در حال حاضر با نصب بنر و سایر اقدامات اطلاعرسانی، مقدمات اجرای طرح ساماندهی دستفروشان در این معابر فراهم شده است. بر اساس برنامهریزی انجامشده، ساماندهی دستفروشان میدان ولیعصر (عج) و خیابان ۱۵ خرداد از هفته آینده آغاز خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به جزئیات این طرح توضیح داد: حدود ۳۰۰ دست فروش در محدوده میدان ولیعصر (عج) تا خیابان فاطمی با همکاری شهرداری منطقه، در پیادهراه و با استقرار میزهای متحدالشکل ساماندهی میشوند تا فعالیت آنان در ساعات مشخص و بهصورت قانونمند انجام گیرد.
اقوامیپناه ادامه داد: در خیابان ۱۵ خرداد نیز مقرر شده است حدود ۴۰۰ دست فروش فعال در ضلع شمالی میدان مستقر شوند و با استفاده از میزهای متحدالشکل تحت نظارت شهرداری منطقه و شرکت ساماندهی فعالیت کنند، بهگونهای که مزاحمتی برای تردد شهروندان ایجاد نشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی به شهروندان و دستفروشان درباره آغاز طرح در حال انجام است و با همکاری راهور و نیروی انتظامی از بساطگستری خارج از محدوده تعیینشده جلوگیری خواهد شد.
اقوامیپناه در پایان تأکید کرد: علاوه بر خیابان ولیعصر و ۱۵ خرداد، تا پایان شهریورماه تمامی ۲۲ معبر تعیینشده در مناطق ۲۲ گانه ساماندهی میشوند و پس از شناسایی دستفروشان، فعالیت آنان تحت کنترل و نظم مشخص ادامه خواهد یافت.
