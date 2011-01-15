عملیات پیاده راه سازی میدان ده ونک آغاز شد

به گزارش خبر گزاری مهر، سعید احمدیانی گفت: در ادامه کارهای عمرانی و به منظور سازماندهی و زیبا سازی معابر جهت رفاه شهروندان ، عملیات پیاده رو سازی وجدول گذاری میدان ده ونک به مدت یک ماه آغاز شد.

معاون فنی و عمران شهرداری منطقه 3 افزود: عدم سازماندهی مشخص درعملکرد حرکتی معابر،استاندار نبودن عرض معابر، پارک های حاشیه ای غیرمجاز در محدوده ده ونک و ... مشکلات ترافیکی عدیده ای را ایجاد کرده بود که امیدواریم پس از اجرای این طرح رفع شود.

وی یادآور شد : این مسیر پس از اجرای پیاده روسازی به طور کامل سنگفرش شده و به یک خیابان هموار و یک شکل در می آید.

وی گفت : عملیات پیاده رو سازی میدان ده ونک با توجه به اینکه این بخش یکی از شلوغ ترین معابر منطقه 3 در طول روز است، در ساعات شب و زمان‌هایی که حجم تردد به پایین‌ترین سطح خود می‌رسید، انجام خواهد شد.

در اجرای عملیات پیاده رو سازی این میدان، سهولت رفت و آمد جانبازان و معلولان نیز در نظر گرفته شده و با توجه به استفاده از سنگفرش زرد و برجسته به صورت یک نوار مستقیم و از وسط پیاده رو، عبور عابران نابینا نیز با سهولت انجام خواهد شد.

