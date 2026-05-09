به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلمتئاتر «مرگ هوتن» به کارگردانی یوسف باپیری، روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت در سالن شماره ۲ این مجموعه روی پرده میرود. مدت زمان این فیلمتئاتر ۷۶ دقیقه است و پس از پایان اکران، جلسه نقد و بررسی با میزبانی عباس غفاری و با حضور یوسف باپیری، بهزاد آقاجمالی و بابک احمدی برگزار میشود.
نمایش «مرگ هوتن» در سال ۱۳۹۵ به تهیهکنندگی محمد قدس و توسط گروه تئاتر تازه در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفته بود.
ستاره پسیانی، سحر دولتشاهی، هوتن شکیبا و بهار کاتوزی از جمله بازیگران این اثر بودند.
