۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

نمایش فیلم‌تئاتر «مرگ هوتن» همراه با جلسه نقد و بررسی

فیلم‌تئاتر «مرگ هوتن» به کارگردانی یوسف باپیری و با حضور خود او در مجموعه تئاتر لبخند اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر لبخند، فیلم‌تئاتر «مرگ هوتن» به کارگردانی یوسف باپیری، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت در سالن شماره ۲ این مجموعه روی پرده می‌رود. مدت زمان این فیلم‌تئاتر ۷۶ دقیقه است و پس از پایان اکران، جلسه نقد و بررسی با میزبانی عباس غفاری و با حضور یوسف باپیری، بهزاد آقاجمالی و بابک احمدی برگزار می‌شود.

نمایش «مرگ هوتن» در سال ۱۳۹۵ به تهیه‌کنندگی محمد قدس و توسط گروه تئاتر تازه در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفته بود.

ستاره پسیانی، سحر دولتشاهی، هوتن شکیبا و بهار کاتوزی از جمله بازیگران این اثر بودند.

