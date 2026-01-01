محورهای ارتباطی آذربایجان غربی کولاکی است؛ پرهیز از ‌سفرهای غیرضرور

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است، کولاک شدید در محورهای نقده - پیرانشهر، اشنویه - پیرانشهر، چالدران و منطقه مرگور ارومیه استمرار دارد اما با توجه به تلاش راهداران در حال حاضر هیچ محور اصلی استان مسدود نیست.

در ادامه آمده است، شهروندان کولاک فقط بارش برف نیست، طوفان و برف که نه تنها تردد را مختل بلکه عملیات راهداری و امدادرسانی را دچار مشکل می‌کند، در ساعات بروز کولاک، تنها راه حفظ ایمنی و جلوگیری از حوادث جبران‌ناپذیر، عدم تردد مطلق در این محورها می‌باشد.

از تمامی رانندگان و هموطنان اکیداً درخواست می‌شود از هرگونه سفر غیرضروری به محورهای کوهستانی، ارتفاعات و گردنه‌ها جداً خودداری نمایند و اطلاعات لازم از شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان اخذ شود.

عدم توجه به این هشدارها، خطر انسداد مسیر، گرفتار شدن در کولاک، بروز حوادث رانندگی و به خطر افتادن جان سرنشینان را به دنبال خواهد داشت.