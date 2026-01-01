به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بهزاد شمسی، مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران با تکذیب خبر عدم وصول ۸ میلیارد دلار از صادرات نفت خام و میعانات گازی گفت: امور مالی شرکت ملی نفت ایران بهعنوان مرجعی که از نظر قانونی دسترسی کامل به این اطلاعات دارد، صحت این آمار و ارقام را تأیید نمیکند.
وی با بیان اینکه رقم عدم وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بسیار پایینتر از اعدادی است که در برخی رسانهها منتشر شده، اظهار کرد: فرآیند وصول درآمدهای صادراتی یک فرآیند عملیاتی است و مانند هر معامله و خرید و فروش دیگری، بخشی از تسویه بهصورت نقدی انجام میشود و بخشی نیز دارای مهلت زمانی برای تسویه است.
مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در حال حاضر مطابق روال همیشگی، حدود ۲ میلیارد دلار از مطالبات باقی مانده که انشاالله این رقم نیز طی دو تا سه ماه آینده تسویه میشود.
شمسی با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی هیچ طلب راکدشدهای وجود ندارد، گفت: ممکن است برخی خریداران، مانند سایر کسبوکارها، با مشکلات مقطعی مواجه باشند و در این چارچوب، رقم محدودی در سطح چند صد میلیون دلار ایجاد شود که برای این موارد نیز ضمانتنامههای بانکی اخذشده به اجرا گذاشته شده و انشاءالله این مطالبات نیز وصول میشود.
