به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمال لو پیش از ظهر سه شنبه در نشست مجمع عمومی و انتخابات هیأت امنا و هیأت مدیره مجمع خیرین یاریگران زندگی استان سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: یکی از اهداف این طرح، بهره‌گیری از ظرفیت مردم و خیران در برخورد با آسیب‌های اجتماعی است.

وی با بیان اینکه مجمع یاریگران زندگی در استان‌های کشور تشکیل می‌شود تا بتوانیم طرح‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی را انجام دهیم، تاکید کرد: تلاش می‌شود تا از ظرفیت همه بخش‌ها به دور از بروکراسی اداری به منظور ایجاد ارزش برای کشور استفاده کنیم.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه دو هزار تشکل مردمی در کشور در حوزه اعتیاد فعال است، ابراز کرد: یکی از مهمترین رویکردهای ما در طرح یاریگران زندگی، پیشگیری و عدم وقوع پدیده‌ای به نام اعتیاد است.

جمال لو همچنین با بیان اینکه این طرح در استان‌های مختلف در دست اجرا است، گفت: سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار خیران مهمترین ظرفیت‌های یاریگران زندگی خواهند بود.

وی همچنین ضمن اشاره به ظرفیت خوب خیران در استان سمنان خواستار توجه بیشتر مسئولان به خصوص در حوزه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی به این سرمایه عظیم شد.