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۳۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

سلیمانی:

205 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس همدان ارسال شد

205 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس همدان ارسال شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: از زمان اعلام فراخوان 205 اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس همدان ارسال شده است.

رضا سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آثار توسط 83 شاعر به دبیرخانه اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان ارسال شده است.

سلیمانی گفت: پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس همدان با هدف ترغیب و تشویق شاعران حوزه دفاع مقدس برگزار می شود.

وی اظهار داشت: این جشنواره شامل چهار بخش از جمله شعر دفاع مقدس، شعر کودک و نوجوان، شعر مقاومت ملل و بیداری اسلامی و شعر در مضامین و مفاهیم عاشورایی است.

سلیمانی با اشاره به اینکه در هر بخش به نفرات اول تا سوم جوایز نفیسی اهدا خواهد شد، افزود: استقبال از جشنواره در سال جاری نسبت به سال گذشته چشمگیر بوده است.

معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان با اشاره به اینکه مراسم پایانی پنجمین جشنواره شعر دفاع مقدس هشتم دی ماه در محل تالار فجر همدان برگزار می شود، گفت: برپایی نکوداشت شاعر فرهیخته سید مهدی موسوی فاخر نیز در این مراسم مد نظر است.

سلیمانی یادآور شد: چاپ یک جلد کتاب با انتخاب داوران از بهترین اشعار رسیده، خروجی هر دوره از این جشنواره است.

وی گفت: در آیین پایانی این مراسم نیز خروجی سومین و چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس در قالب یک جلد کتاب به نام "یک خاکریز غزل" به شرکت کنندگان در جشنواره اهدا می شود.

کد مطلب 1489680

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