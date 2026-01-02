به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد آرمند در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیسجمهور آمریکا در دیدار با نخستوزیر رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این تهدیدات موضوع تازهای نیست و پس از جنگ ۱۲ روزه نیز بارها تکرار شده است، اما باید با دقت و عقلانیت مورد تحلیل قرار گیرد.
وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حتی بدون تهدید علنی نیز در نهایت هوشیاری قرار دارند و با بهرهگیری از تجربیات جنگ ۱۲ روزه، برای هر سناریویی آمادگی کامل دارند. تاریخ رفتار دشمن نشان داده است که آنان در فریبکاری و خباثت حد و مرزی نمیشناسند و عقل و تدبیر حکم میکند مدافعان وطن همواره آماده باشند.
تهدیدها بخشی از جنگ روانی دشمن است
امام جمعه قصرشیرین با بیان اینکه تهدیدهای آمریکا بخشی از سیاست فشار روانی و رسانهای است، تصریح کرد: هدف دشمن ایجاد سایه جنگ و اثرگذاری بر افکار عمومی و شرایط روانی اقتصاد کشور است، در حالی که آمریکا و همپیمان منطقهایاش شش ماه پیش کارت نظامیگری خود را رو کردند و به دیوار اراده ملت ایران برخوردند.
حجتالاسلام آرمند تأکید کرد: همانگونه که مسئولان ارشد کشور بارها اعلام کردهاند، هرگونه تجاوز با پاسخی شدیدتر از گذشته مواجه خواهد شد و مردم ایران نیز هراسی از این گندهگوییها ندارند؛ نتیجه این تهدیدها تنها افزایش نفرت ملت ایران از دشمنان است.
دشمن بهدنبال سوءاستفاده از مطالبات مردمی است
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مطالبات مردمی گفت: مردم مطالباتی بهحق دارند و اعتراض در چارچوب قانون امری طبیعی است، اما باید مراقب بود دشمن نتواند از این مطالبات برای فتنهسازی و ایجاد ناامنی سوءاستفاده کند. تجربههای گذشته بهویژه وقایع سال ۱۳۸۸ نشان داد ملت ایران در بزنگاهها با بصیرت عمل میکند.
امام جمعه قصرشیرین با اشاره به شهادت سروان مرزبان رحیم مجیدیمهر گفت: این شهید جوان در سرمای سخت، جان خود را فدای امنیت کشور کرد و شهادتش ادامه راه همه شهدایی است که برای عزت و امنیت این سرزمین ایستادند.
وی همچنین به مطالبه مردم قصرشیرین درباره راهاندازی تجارت مرزی اشاره کرد و افزود: این مطالبه بهحق در مراسم «بصیرت سلیمانی در سایه ولایت علوی» مطرح شد و استاندار کرمانشاه اعلام کرد که موضوع در کمیسیونهای تخصصی در حال پیگیری است و خبرهای امیدوارکنندهای در راه خواهد بود.
امام جمعه قصرشیرین در پایان با گرامیداشت یاد شهید حاج قاسم سلیمانی و تسلیت وفات حضرت زینب (س) خاطرنشان کرد: عزت حقیقی نزد خداوند است و هرکس برای خدا قدم بردارد، عزت دنیوی و اخروی نصیب او خواهد شد.
