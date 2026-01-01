پیروزی دراماتیک استقلال برابر سپاهان/ ساپینتو صدرنشین را برد تا بماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر امروز پنج شنبه ۱۱ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خاتمه یافت. یاسر آسانی و اسماعیل قلی زاده برای استقلال و رستم آشورماتوف به اشتباه برای سپاهان در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد امین حزباوی (کارت زرد)، محمد دانشگر (۴۵- هادی محمدی)، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی (کارت زرد)، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند (۴۵- میلاد زکی پور) (کارت زرد)، ریکاردو آلوز (کارت زرد) (۸۲- محمدرضا بردبار)، محمدمهدی لطفی (۷۸- امید نورافکن) و محمد عسکری (۶۵- انزو کریولی)

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف (کارت زرد)، سامان فلاح (کارت زرد)، صالح حردانی (کارت زرد)، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا (کارت زرد) (۷۳- جلال الدین ماشاریپوف)، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی (۶۳- اسماعیل قلی زاده)، منیر الحدادی و داکنز نازون (۶۳- سعید سحرخیزان)

شروع هجومی دو تیم

بازیکنان دو تیم بازی را هجومی آغاز کردند در دقیقه ۱ بازی و در نزدیکی محوطه جریمه استقلال داور به سود سپاهان ضربه آزاد اعلام کرد که ریکاردو آلوز پشت توپ ایستاد و ضربه او با اختلاف کمی از بالای دروازه آدان به بیرون رفت.

پس از آن بازیکنان استقلال توسط علیرضا کوشکی از سمت چپ به سمت دروازه سپاهان نزدیک شدند که در محوطه جریمه این تیم توپ به منیر الحدادی رسید و اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به مدافع سپاهان به کرنر رفت.

پنالتی و گل اول برای استقلال

در دقیقه ۷ علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه سپاهان ارسال کرد که محمد مهدی لطفی روی سامان فلاح مرتکب خطا شد و سید وحید کاظمی داور بازی پس از بازبینی صحنه با VAR برای آبی‌ها پنالتی اعلام کرد. در دقیقه ۱۰ یاسر آسانی پشت توپ ایستاد و موفق شد گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

گل تساوی زود هنگام برای سپاهان

بازیکنان سپاهان پس از دریافت گل حملات خود را به سمت دروازه استقلال افزایش دادند و در دقیقه ۱۴ از سمت چپ، احسان حاج صفی توپ را به محوطه جریمه استقلال ارسال کرد که رستم آشورماتوف با تکل اشتباه خود منجر به ورود توپ به دروازه شد تا بازی خیلی زود به تساوی یک بر یک برسد.

واکنش آدان مانع از گل دوم سپاهان

پس از به ثمر رسیدن گل تساوی توسط سپاهانی‌ها، در دقیقه ۲۰ توپ به احسان حاج صفی در بیرون محوطه جریمه استقلال رسید و او اقدام به شوت زنی کرد که توپ پس از برخورد به پای الحدادی ارتفاع گرفت و آدان به سختی از طاق دروازه توپ را به کرنر فرستاد.

دفع دو موقعیت خطرناک استقلال توسط حسینی

علیرضا کوشکی که در نیمه اول نقش پررنگی در حملات استقلال داشت در دقیقه ۲۳ و پس از جا گذاشتن چند بازیکن سپاهان از بیرون محوطه جریمه این تیم اقدام به شوت زنی کرد که حسینی با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

پس از آن باز هم بازیکنان استقلال صاحب موقعیت شدند و اینبار نوبت به منیر الحدادی رسید و این بازیکن هم با پای چپ و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که باز هم حسینی توپ را در اختیار گرفت.

بدشانسی آلوز با شوتی از راه دور

ریکاردو آلوز برای دومین بار در نیمه اول و در دقیقه ۳۰ زمانی که صاحب توپ شد از بیرون محوطه جریمه و با شوتی زمینی دروازه استقلال را تهدید کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

آدان باز هم ناجی دروازه استقلال شد

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۳+ ۴۵ باز هم به دروازه استقلال نزدیک شدند و با نفوذ آریا یوسفی به محوطه جریمه این تیم، توپ به او رسید و از زاویه‌ای بسته اقدام به شوت زنی کرد که آدان با واکنش خوب خود توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه ۸+ ۴۵، با ارسال توپ به سمت چپ زمین توسط کوشکی، یاسر آسانی به توپ رسید و با حرکتی در عرض قصد داشت تا حاج صفی را از پیش رو بردارد که کاپیتان سپاهان روی او مرتکب خطا شد و داور به سود استقلال در نزدیکی محوطه جریمه سپاهان ضربه آزاد اعلام کرد.

شروع خوب استقلال در نیمه دوم

بازی در نیمه دوم و در ۵ دقیقه ابتدایی موقعیتی نداشت اما رفته به رفته استقلالی‌ها نزدیک به دروازه سپاهان شدند و در دقیقه ۵۳ با ارسال توپ به محوطه جریمه این تیم در شلوغی بازیکنان توپ به پای ریکاردو آلوز برخورد کرد و پس از آن به تیرک دروازه حسینی خورد و در ادامه علیرضا کوشکی به توپ رسید و اقدام به ارسال مجدد توپ به محوطه جریمه سپاهان کرد که سامان فلاح با سر به توپ ضربه زد که توپ با اختلاف کمی از کنار دروازه حسینی به بیرون رفت.

آدان باز هم مانع از گلزنی آلوز شد

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۵۶ اولین حمله خود به سمت دروازه استقلال را خلق کردند که ریکاردو آلوز در دقیقه ۵۶ صاحب توپ شد و با شوتی محکم و زمینی دروازه استقلال را هدف قرار دارد که آنتونیو آدان درازکش توپ را مهار کرد.

یوسفی، چشمی را در گلزنی برای استقلال ناکام گذاشت

بازیکنان استقلال در دقیقه ۸۶ صاحب ضربه کرنر شدند که یاسر آسانی توپ را به محوطه جریمه سپاهان ارسال کرد و روزبه چشمی با سر به توپ ضربه زد که بلافاصله آریا یوسفی با حرکتی آکروباتیک مانع از رسیدن توپ به دروازه سپاهان شد و توپ را دور کرد. پس از این صحنه بازی دقایقی به دلیل مصدومیت یوسفی متوقف شد.

سحرخیزان قدر پاس جلال را ندانست

در دقیقه ۱+ ۹۰، جلال الدین ماشاریپوف از سمت راست اقدام به ارسال توپ به محوطه جریمه سپاهان کرد که توپ در موقعیتی مناسب به سعید سحرخیزان رسید و او اقدام به ضربه زدن کرد که توپ به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

قلی زاده ناجی ساپینتو شد

بازیکنان استقلال در دقیقه ۳+ ۹۰ حمله‌ای را به سمت دروازه سپاهان تدارک دیدند که یاسر آسانی توپ را به محوطه جریمه ارسال شد و اسماعیل قلی زاده که در نیمه دوم وارد زمین شده بود با سر به توپ ضربه زد که حسینی توپ را دفع کرد و بار دیگر توپ به قلی زاده رسید که این بار ضربه این بازیکن افقی دروازه برخورد کرد و برای بار سوم و در حالی که حزباوی در تلاش بود که به توپ برسد اما قلی زاده زودتر از او به توپ ضربه زد و موفق شد دروازه سپاهان را برای دومین بار در این بازی باز کند.

با کسب سه امتیاز این بازی استقلال با ۲۵ امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد و سپاهان هم با ۳۰ امتیاز در صدر جدول باقی ماند.