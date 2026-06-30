برای تکمیل کلینیک فرهنگیان کاشان ۱/۵ همت اعتبار لازم است

مهدی جمالی نژاد عصر سه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه کلینیک فرهنگیان کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تکمیل این پروژه باید به صورت جهادی انجام شود.

وی با بیان اینکه مشارکت خیرین برای تکمیل این پروژه یک اصل مهم است، ابراز کرد: علاوه بر توان خیرین این آمادگی در مدیریت استان نیز وجود دارد تا با استفاده از اعتبارات استانی این پروژه تکمیل شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه تکمیل این پروژه می تواند کمک قابل توجهی به مردم کاشان در بحث موضوعات سلامت و درمان داشته باشد، تصریح کرد: تاکنون برای ایجاد زیرساخت های این کلینیک ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و برای تجهیز آن هم مسئولین در حال پیگیری هستند.

وی خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای فنی، برای بهسازی و بازسازی بخش های موجود ۵۰ میلیارد تومان و برای استانداردسازی و اخذ مجوزهای لازم نیز بیش از یک میلیارد تومان اعتباز لازم است.

جمالی نژاد افزود: برای تکمیل نهایی این پروژه تا به مرحله بهره برداری کامل برسد در مجموع حدود ۱/۵ همت اعتبار لازم است که لازم است به این منظور دستگاه های اجرایی و خیرین با همدلی مشارکت داشته باشند.