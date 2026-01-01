اعرافی: مدیریت فرهنگی جامعه بدون تعامل عمیق حوزه و رسانه ملی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه عصر پنجشنبه در دیدار رئیس رسانه ملی با تقدیر از تعامل شکل‌گرفته میان حوزه علمیه قم و رسانه ملی، این همکاری را آغاز مسیری بلندمدت توصیف کرد و گفت: این هم‌افزایی، گام نخست در راهی طولانی است که با انگیزه و عزم موجود می‌تواند به تحولی جدی در ارتباط میان حوزه و رسانه ملی منجر شود.



وی با اشاره به پیچیدگی‌های عصر حاضر افزود: فرو ریختن مرزهای اطلاعاتی، گسترش فضای مجازی، دشوار شدن تشخیص حق از باطل و ظهور پدیده‌هایی نظیر هوش مصنوعی، مدیریت فرهنگی و فکری جامعه را با چالش‌های مضاعف مواجه کرده است.



امام جمعه قم افزود: در چنین شرایطی، هر میزان همکاری میان حوزه و رسانه ملی نه‌تنها ضروری، بلکه گاه نیز ناکافی به نظر می‌رسد.



مدیر حوزه‌های علمیه، جنگ ۱۲ روزه اخیر را یکی از مقاطع مهم و تأثیرگذار در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این رخداد، در کنار دستاوردها و موفقیت‌ها، مخاطرات و معادلات جدیدی را نیز پیش‌روی انقلاب اسلامی قرار داده که مواجهه با آن‌ها نیازمند هوشیاری، سرعت عمل و تلاش مضاعف است.



آیت‌الله اعرافی با تأکید بر نیازهای متقابل دو نهاد گفت: حوزه علمیه از ذخایر عظیم فقهی، کلامی، فلسفی، تفسیری و حدیثی برخوردار است و در مقابل، رسانه ملی از جایگاهی بی‌بدیل در جریان‌سازی، تولید گفتمان و اثرگذاری اجتماعی بهره می‌برد و پیوند هدفمند این دو ظرفیت می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در هدایت افکار عمومی ایفا کند.



وی همچنین با تقدیر ویژه از عملکرد صداوسیما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی رسانه ملی در این مقطع حساس و پیچیده، شایسته تحسین بوده و مورد توجه و تقدیر مراجع عظام تقلید، بزرگان حوزه و جامعه دینی قرار گرفته است.



مدیر حوزه‌های علمیه در پایان با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی نگاه رسانه‌ای در بخش‌های مختلف حوزه علمیه تصریح کرد: حضور فعال و هدفمند معارف اسلامی و اندیشه دینی در رسانه و فضای مجازی باید به یک راهبرد کلان تبدیل شود. همچنین لازم است برنامه‌های مشترک با اولویت‌بندی مشخص دنبال شده و آثار و ثمرات این همکاری راهبردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سطح جامعه نمایان شود.