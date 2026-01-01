  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۶

حادثه آتش‌سوزی در روستای اسبوکلا بابل یک کشته و یک زخمی داشت

بابل - حادثه شدید آتش‌سوزی در روستای اسبوکلا بابل یک کشته و یک زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک حادثه آتش‌سوزی شدید در منزل مسکونی در روستای اسبوکلا واقع در شهرستان بابل رخ داد. طبق گزارش‌های اولیه، دو نفر به دلیل این حادثه دچار آسیب شده‌اند.

طبق اعلام روابط‌عمومی اورژانس بابل، این حادثه در ساعت ۰۴:۴۲ صبح به وقوع پیوست. پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از بررسی‌های اولیه، مشخص شد که یک خانم ۸۰ ساله به‌دلیل شدت آتش‌سوزی جان خود را از دست داده است.

همچنین، آقای ۷۵ ساله‌ای که ۵۰ درصد سوختگی درجه یک و دو داشت، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شد.

روابط‌عمومی اورژانس بابل بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی سنتی و جلوگیری از بروز حوادث مشابه تأکید دارد.

