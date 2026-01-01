عباسی: بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی عباسی از کشف بیش از ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق (نفت گاز) با توقیف ۱۳ تریلی کشنده در محورهای مواصلاتی زنجان خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات فنی و پلیسی از قاچاق قابل توجهی سوخت مطلع شده و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: مأموران در ادامه تحقیقات و بررسی‌ها دریافتند قاچاقچیان به وسیله چند دستگاه تریلی کشنده برای قاچاق فرآورده‌ای نفتی اقدام می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و تعقیب و مراقبت در محورهای مواصلاتی استان زنجان ۱۳ دستگاه خودروی تریلی حامل سوخت قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته را توقیف و در بازرسی از آنها ۴۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت گاز را کشف کردند.

عباسی در ادامه با بیان اینکه در این خصوص ۱۳ متهم دستگیر شدند، گفت: متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق به صورت مستمر در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق سوخت با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی از شهروندان درخواست کرد، هرگونه موارد مشکوک در این خصوص را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام پذیرد.