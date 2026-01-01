به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی المهندس، از شهدای شاخص جبهه مقاومت، امروز با حضور جمع کثیری از خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و مردم ولایتمدار شهرستان خلخال در مسجد قائمیه این شهر و به همت سپاه ناحیه خلخال برگزار شد.
فرمانده سپاه ناحیه خلخال با اشاره به شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی یک فرد نبود، بلکه یک مکتب و جریان فکری و عملی است که بر پایه اخلاص، ولایتمداری و خدمت صادقانه به مردم شکل گرفته و امروز راهنمای نسلهای مختلف بهویژه جوانان است.
وی افزود: مکتب شهید سلیمانی، مکتب ایستادگی، بصیرت و مقاومت در برابر استکبار جهانی است و تبیین درست این مکتب میتواند جامعه را در برابر جنگ نرم دشمنان بیمه کند. همچنین تأکید کرد: عاشورا به ملت ایران کمک کرد تا با بصیرت و حضور آگاهانه، نقشههای شوم دشمنان را خنثی کرده و پیروز شوند.
در ادامه، سردار غلامحسین محمدیاصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، با گرامیداشت سالگرد شهادت سردار دلها، نهم دیماه و هفته مقاومت، اظهار کرد: مسیر ترسیمشده توسط شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی یکی از روشنترین مسیرها برای تحقق جهاد تبیین و روشنگری در جامعه اسلامی است.
وی بصیرت و آگاهی را اصلیترین رمز دفاع از کشور و حفظ هویت ایران اسلامی دانست و افزود: دشمن همواره تلاش کرده با جنگ نرم و عملیات روانی، باورهای ملت ایران را هدف قرار دهد، اما ملت ایران با هوشیاری و تبعیت از ولایت، تمامی توطئهها را خنثی کرده است.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ولایتمداری را از ویژگیهای برجسته شهید حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد و گفت: این شهید والامقام با روحیهای بیآلایش و مردمی، به یکی از چهرههای ماندگار مقاومت و جهاد در جهان اسلام تبدیل شد و شهادت عزتمندانهاش در راه ایران اسلامی، برگ زرینی در تاریخ انقلاب است.
وی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری جوانان از مکتب شهدا خاطرنشان کرد: جوانان امروز باید اخلاص، تقوا، ولایتپذیری، شجاعت، تدبیر، صبر، دفاع از مظلومان و مبارزه با ستمگران را از شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت سرلوحه زندگی خود قرار دهند.
فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در پایان تأکید کرد: شهدای مقاومت با ایثار و مجاهدت خود، مسیر عزت، امنیت و استقلال را برای ملت ایران هموار کردند و پاسداری از این راه نورانی، وظیفهای همگانی است.
