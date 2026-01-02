به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا در یادواره شهید سلیمانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، بهویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اظهار کرد: حاج قاسم نماد اخلاص، ولایتمداری و مجاهدت در راه خدا بود و مکتب سلیمانی امروز به الگویی ماندگار برای نسل جوان در مسیر عزت، مقاومت و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تبدیل شده است.
وی تأکید کرد: زنده نگهداشتن یاد شهدا، تضمینکننده استمرار مسیر انقلاب و تقویت روحیه ایستادگی در برابر دشمنان است.
سردار عبدالفتاح اهوازیان نیز با اشاره به نقش راهبردی شهید سلیمانی در تأمین امنیت منطقه و مقابله با جریانهای تکفیری گفت: حاج قاسم با روحیه جهادی، شجاعت و مدیریت میدانی، معادلات دشمنان را برهم زد و نشان داد که قدرت حقیقی جمهوری اسلامی، ریشه در ایمان، مردم و فرهنگ شهادت دارد.
وی افزود: راه شهدا همچنان ادامه دارد و ملت ایران با تبعیت از ولایت فقیه، این مسیر نورانی را با قدرت ادامه خواهد داد.
