۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۵۱

ثبت‌نام بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر برای اعتکاف رجبیه در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی از ثبت نام بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در استان برای حضور در مراسم اعتکاف رجبیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل نژادی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مراسم معنوی اعتکاف از ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب در ۲۹۸ مسجد محوری آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۴۰ باب از این مساجد مختص بانوان معتکف و ۷۳ مسجد نیز مربوط به آقایان است افزود: ۸۵ مسجد ویژه نیز برای دانشجویان و دانش‌آموزان به صورت مجزا در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با اشاره به استقبال نوجوانان از اعتکاف، گفت: برای دانش آموزان برنامه‌های ویژه فرهنگی و آموزشی تدارک دیده شده است.

سال گذشته ۲۴ هزار نفر از مردم استان در مراسم معنوی اعتکاف رجبیه شرکت کردند.

