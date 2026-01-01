  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱

فردا مراسم تشییع شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» برگزار می‌شود

خرم‌آباد - فردا جمعه مراسم تشییع پیکر شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» در کوهدشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا جمعه رأس ساعت ۱۰ صبح مراسم تشییع پیکر شهید «امیرحسام خدایاری‌فرد» در شهرستان کوهدشت برگزار می‌شود.

این مراسم در خیابان بصیرت تقاطع پروین اعتصامی روبروی مدرسه راهنمایی مطهری به سمت قبرستان داوود رشید برگزار می‌شود

بنابر این گزارش، شامگاه چهارشنبه در کوهدشت اعتراضاتی شکل گرفت، متأسفانه بستر اعتراضات با تلاش برخی از اغتشاشگران به سمت دیگری هدایت شد و در مقابله با اغتشاشگران ۱۳ نفر از نیروهای حافظ امنیت از جمله نیروهای انتظامی و بسیج مورد حمله قرار گرفتند و مجروح شدند و «امیرحسام خدایاری‌فرد» یکی از جوانان بسیجی هم به فیض شهادت نائل شد.

