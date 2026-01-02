فرماندار صحنه: مکتب شهید سلیمانی ضامن اقتدار و امنیت پایدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کنجوریان فرماندار شهرستان صحنه، ظهر جمعه، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با تشریح ابعاد شخصیتی، مدیریتی و راهبردی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، وی را نمونه‌ای برجسته از مدیر انقلابی برخاسته از متن مردم دانست که سلوک فردی و تصمیم‌های کلان او، همواره در راستای منافع ملی و امت اسلامی شکل گرفته بود.

وی با اشاره به آغاز زندگی شهید سلیمانی در خانواده‌ای ساده و مردمی اظهار داشت: سخت‌کوشی، نظم، قناعت، احساس مسئولیت و روحیه خودساختگی که از دوران کودکی و نوجوانی در شخصیت حاج قاسم شکل گرفت، در همه مراحل زندگی شخصی و مسئولیت‌های سنگین نظامی و امنیتی او به‌صورت عملی و ملموس جلوه‌گر بود.

فرماندهی از جنس میدان؛ پیشگامی در خطر و اعتماد به ایمان نیروها

فرماندار صحنه با اشاره به حضور داوطلبانه شهید سلیمانی در جبهه‌های دفاع مقدس افزود: حاج قاسم هیچ‌گاه فرمانده‌ای پشت میز نبود؛ پیشگامی در میدان خطر، ارتباط نزدیک و بی‌واسطه با رزمندگان، اعتماد عمیق به ایمان و انگیزه نیروها و همراهی عملی با آنان، از شاخصه‌های بارز سبک فرماندهی او بود که در مسئولیت‌هایی همچون فرماندهی لشکر ۴۱ ثارالله به‌روشنی مشاهده می‌شد.

کنجوریان ادامه داد: این روحیه میدانی و مردمی، موجب شکل‌گیری سرمایه عظیم اعتماد در میان نیروها شد؛ سرمایه‌ای که در بزنگاه‌های حساس، قدرت تصمیم‌سازی و عملیات‌های سرنوشت‌ساز را برای جبهه حق فراهم کرد.

پس از جنگ؛ از تثبیت امنیت شرق کشور تا فرماندهی نیروی قدس

وی با مرور نقش‌آفرینی‌های شهید سلیمانی پس از پایان جنگ تحمیلی تصریح کرد: حضور مؤثر و هوشمندانه حاج قاسم در تأمین امنیت مناطق شرقی کشور و مقابله با ناامنی‌های مرزی، نشان‌دهنده نگاه راهبردی و آینده‌نگر او در صیانت از امنیت ملی بود؛ نگاهی که بعدها در مسئولیت فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اوج رسید.

فرماندار صحنه تأکید کرد: شهید سلیمانی امنیت را صرفاً یک مفهوم نظامی نمی‌دانست، بلکه آن را پیوسته با کرامت مردم، ثبات اجتماعی و عزت ملی گره می‌زد و همین نگاه، اقدامات او را ماندگار و اثرگذار کرد.

مدیریت میدانی مقاومت؛ سد راه تروریسم و تکفیر در غرب آسیا

کنجوریان با اشاره به نقش برجسته شهید سلیمانی در مقابله با گروه‌های تروریستی و جریان‌های تکفیری در منطقه غرب آسیا گفت: مدیریت میدانی، هماهنگی مؤثر میان نیروهای مقاومت، و حضور مستقیم در سخت‌ترین صحنه‌های نبرد، از مؤلفه‌های کلیدی موفقیت جبهه مقاومت در مهار تهدیدات امنیتی و حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بود.

وی افزود: اگر امروز امنیت نسبی در بخش قابل توجهی از منطقه برقرار است، بخش مهمی از آن نتیجه مجاهدت‌های خاموش و تصمیمات هوشمندانه این فرمانده بزرگ است که اجازه نداد ناامنی به درون مرزهای جمهوری اسلامی ایران تسری پیدا کند.

ساده‌زیستی و مردم‌مداری؛ قدرت نرم یک فرمانده بزرگ

فرماندار صحنه ساده‌زیستی، تواضع، صداقت در گفتار و ارتباط صمیمی با مردم، خانواده‌های شهدا و رزمندگان را از ویژگی‌های ماندگار شخصیتی شهید سلیمانی برشمرد و اظهار داشت: حاج قاسم هرگز مسئولیت را ابزار جایگاه، قدرت یا شهرت شخصی ندانست و همواره آن را امانتی الهی برای خدمت بی‌منت به مردم تلقی می‌کرد.

کنجوریان خاطرنشان کرد: همین روحیه خالصانه، موجب محبوبیت عمیق این شهید در دل ملت ایران و ملت‌های منطقه شد و مکتب سلیمانی را به یک قدرت نرم تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای تبدیل کرد.

ولایت‌مداری؛ محور مشروعیت و ماندگاری مکتب سلیمانی

وی با تأکید بر ولایت‌مداری شهید سلیمانی تصریح کرد: ارتباط حاج قاسم با مقام معظم رهبری، صرفاً یک رابطه سازمانی و اداری نبود، بلکه پیوندی اعتقادی، عمیق و عملی بود که به تصمیم‌ها و اقدامات او جهت، مشروعیت و اثرگذاری پایدار می‌بخشید.

فرماندار صحنه افزود: تبعیت آگاهانه از ولایت فقیه، رمز انسجام در عمل و مانع انحراف در مسیر خدمت بود و همین ویژگی، مکتب سلیمانی را به الگویی قابل اتکا برای مدیریت در تراز انقلاب اسلامی تبدیل کرده است.

کنجوریان در پایان تأکید کرد: امروز شهید حاج قاسم سلیمانی الگویی روشن برای مسئولان، مدیران و به‌ویژه نسل جوان کشور است و ادامه راه او به معنای خدمت صادقانه به مردم، حفظ تواضع، مسئولیت‌پذیری و حرکت در مسیر ترسیم‌شده توسط مقام معظم رهبری است؛ مسیری که تضمین‌کننده عزت، امنیت و پیشرفت پایدار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.