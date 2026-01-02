صلح و سازش ۱۳۹ میلیارد تومانی در ۴ پرونده قضایی مهم استان سمنان

حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از حصول رضایت کامل و بی‌قید و شرط در چهار پرونده مهم به ارزش مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان در حوزه‌های قضائی سمنان، گرمسار، مهدیشهر و بسطام خبر داد. این موفقیت‌ها در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» و در آستانه میلاد امام علی (ع) حاصل شد.

وی از دستیابی به موفقیتی ارزشمند در مسیر تحقق صلح و سازش میان مراجعان خبر داد. وی تأکید کرد که این موفقیت‌ها در آستانه میلاد امام علی (ع) و در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» حاصل شد و ریشه آن در تلاش‌های مستمر جامعه قضائی استان و روحیه گذشت و کرامت انسانی مردم است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه این پرونده‌ها با موضوعات قابل مصالحه و در یکی از شعب دادگاه صلح، اجرای احکام و شوراهای حل اختلاف حوزه‌های قضائی سمنان، گرمسار، مهدیشهر و بسطام در حال رسیدگی بود، افزود: در آستانه میلاد امام علی (ع) و همزمان با اجرای پویش مردمی «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» در استان، اختلافات در این پرونده‌ها با ارزش مالی مجموعاً ۱۳۹ میلیارد تومان به صلح و سازش رسید.

اکبری تصریح کرد: این پویش در راستای برنامه جامع عملیاتی سالانه و سند تحول و تعالی قضائی اجرا شده و نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صلح، سازش و گذشت در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه این پرونده‌ها از حیث نوع دعاوی، ارزش مالی بالا و تعدد اصحاب پرونده در زمره پرونده‌های مهم محسوب می‌شد، افزود: با اصلاح ذات‌البین و انجام گفت‌وگوهای سازنده، اختلافات عمیق میان طرفین به صلح و سازش منتهی شد و از تشکیل پرونده‌های قضائی متعدد و متعاقب آن اطاله دادرسی جلوگیری به عمل آمد.

اکبری، نقش تلاش‌ها و مساعی ارزشمند همکاران قضائی و اداری دادگاه صلح، اجرای احکام و اعضای شوراهای حل اختلاف در حوزه‌های قضائی مذکور را در تحقق این موفقیت‌ها، قابل تحسین و برجسته دانست و تأکید کرد: این اقدامات و میانجی‌گری‌ها، علاوه بر رفع خصومت و کدورت‌ها، به ایجاد آرامش اجتماعی، تقویت بنیان خانواده‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کمک قابل‌توجهی کرده است.

وی با تأکید بر رویکرد دستگاه قضائی استان در توسعه فرآیندهای مناسب جایگزین رسیدگی قضائی خاطرنشان کرد: انجام این مصالحه‌ها بنا به تمایل و رضایت طرفین اختلاف و با محوریت صلح و سازش انجام شد که نشان‌دهنده اعتماد عمومی به نهادهای حل اختلاف و کارآمدی این سازوکارها در حل‌وفصل دعاوی پیچیده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با اشاره به تداوم اجرای این پویش در استان، اظهار داشت: دادگستری استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی، حمایت از صلح و سازش و ترویج فرهنگ عفو و گذشت را دنبال می‌کند تا ضمن کنترل ورودی پرونده‌ها، به ارتقای سرمایه اجتماعی کمک کند و حرکت در این مسیر را یکی از مؤثرترین راهکارها برای تحقق عدالت پایدار می‌داند.