۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

راه اندازی پویش استانی «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» در سمنان

سمنان- معاون قضایی دادگستری استان سمنان از راه اندازی پویش استانی «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان با بیان اینکه طراحی این پویش در راستای سیاست‌های کلان قوه قضاییه و در چارچوب برنامه جامع عملیاتی با محوریت توسعه جایگزین‌های مناسب قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

وی پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» را فرصتی مغتنم برای احیای سنت حسنه گذشت و تقویت بنیان‌های اجتماعی دانست و افزود: در این حرکت مردمی تلاش می‌شود با تأسی به سیره عملی و منش اخلاقی رهبر شهید و بزرگوارمان، طرفینِ اختلاف به سمت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز منازعات و آشتی ترغیب شوند.

معاون دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تمامی شعب قضایی و شوراهای حل اختلاف استان سمنان موظف شده‌اند با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها، در مسیر تحقق اهداف این پویش گام برداشت بیان کرد: گزارش‌های دریافتی از همان روزهای نخست، حاکی از استقبال چشمگیر مردم، خیرین، معتمدین و افراد صاحب نفوذ استان بوده است.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های قضایی، طرفین اختلاف با الهام از نام و منش رهبر شهید، از حق شخصی خود گذشت کرده‌اند که این امر منجر به مختومه شدن بسیاری از پرونده‌های مهم و کاهش اختلافات طولانی‌مدت شده است.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف، در پایان با قدردانی از مشارکت مردم فهیم و متدین استان سمنان، از عموم شهروندان دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت معنوی، در گسترش فرهنگ بخشایش و همبستگی اجتماعی سهیم باشند.

