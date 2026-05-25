به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری استان سمنان با بیان اینکه طراحی این پویش در راستای سیاستهای کلان قوه قضاییه و در چارچوب برنامه جامع عملیاتی با محوریت توسعه جایگزینهای مناسب قضایی صورت گرفته است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، کاهش ورودی پروندهها به محاکم و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.
وی پویش «به احترام رهبر شهیدم میبخشم» را فرصتی مغتنم برای احیای سنت حسنه گذشت و تقویت بنیانهای اجتماعی دانست و افزود: در این حرکت مردمی تلاش میشود با تأسی به سیره عملی و منش اخلاقی رهبر شهید و بزرگوارمان، طرفینِ اختلاف به سمت حلوفصل مسالمتآمیز منازعات و آشتی ترغیب شوند.
معاون دادگستری استان سمنان با بیان اینکه تمامی شعب قضایی و شوراهای حل اختلاف استان سمنان موظف شدهاند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، در مسیر تحقق اهداف این پویش گام برداشت بیان کرد: گزارشهای دریافتی از همان روزهای نخست، حاکی از استقبال چشمگیر مردم، خیرین، معتمدین و افراد صاحب نفوذ استان بوده است.
وی افزود: در بسیاری از پروندههای قضایی، طرفین اختلاف با الهام از نام و منش رهبر شهید، از حق شخصی خود گذشت کردهاند که این امر منجر به مختومه شدن بسیاری از پروندههای مهم و کاهش اختلافات طولانیمدت شده است.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور محاکم صلح و شوراهای حل اختلاف، در پایان با قدردانی از مشارکت مردم فهیم و متدین استان سمنان، از عموم شهروندان دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت معنوی، در گسترش فرهنگ بخشایش و همبستگی اجتماعی سهیم باشند.
