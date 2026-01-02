  1. استانها
  2. گیلان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۸

مرادی: محور پونل - خلخال همچنان مسدود است

مرادی: محور پونل - خلخال همچنان مسدود است

رشت- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان با اشاره به ثبت بیش از ۱۴۷ هزار خودرو طی ۴۸ ساعت در محورهای ورودی استان گفت: محور پونل - خلخال به دلیل شرایط جوی و ایمنی همچنان مسدود است.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازه زمانی ۰۰:۰۰ چهارشنبه تا ۲۴ پنجشنبه گفت: کل ورودی به استان ۱۴۷ هزار و ۸۲۵ دستگاه خودرو و کل خروجی از استان ۹۱ هزار و ۸۰۶ دستگاه خودرو ثبت شده است.

جزئیات تردد در آزادراه‌ها

وی افزود: در همین مدت، ۸۲ هزار و ۴۹۸ دستگاه خودرو وارد آزادراه‌های استان شده و خروجی آزادراه‌ها نیز ۲۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه خودرو ثبت شده است.

مرادی با تأکید بر مدیریت و نظارت بر ترددها گفت: با توجه به حجم بالای تردد، اقدامات کنترلی و ایمنی توسط راهداری و پلیس راه ادامه دارد و رانندگان باید ضمن رعایت مقررات، از سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب استفاده کنند.

بر اساس اعلام راهداری، بارش برف و برودت هوا موجب اختلال در عبور و مرور و ایجاد خطر برای رانندگان شده است و بازگشایی محور منوط به پاکسازی و ایمن‌سازی جاده است.

کد خبر 6710162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها