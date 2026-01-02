مرادی: محور پونل - خلخال همچنان مسدود است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازه زمانی ۰۰:۰۰ چهارشنبه تا ۲۴ پنجشنبه گفت: کل ورودی به استان ۱۴۷ هزار و ۸۲۵ دستگاه خودرو و کل خروجی از استان ۹۱ هزار و ۸۰۶ دستگاه خودرو ثبت شده است.

جزئیات تردد در آزادراه‌ها

وی افزود: در همین مدت، ۸۲ هزار و ۴۹۸ دستگاه خودرو وارد آزادراه‌های استان شده و خروجی آزادراه‌ها نیز ۲۸ هزار و ۳۷۱ دستگاه خودرو ثبت شده است.

مرادی با تأکید بر مدیریت و نظارت بر ترددها گفت: با توجه به حجم بالای تردد، اقدامات کنترلی و ایمنی توسط راهداری و پلیس راه ادامه دارد و رانندگان باید ضمن رعایت مقررات، از سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب استفاده کنند.

بر اساس اعلام راهداری، بارش برف و برودت هوا موجب اختلال در عبور و مرور و ایجاد خطر برای رانندگان شده است و بازگشایی محور منوط به پاکسازی و ایمن‌سازی جاده است.