ترافیک در ورودی گیلان فوق سنگین است؛ ثبت تردد بیش از ۱۸۲ هزار خودرو

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای ورودی این استان اظهار کرد: در بازه زمانی ساعت ۰۰ سه‌شنبه ۱۸ شهریور تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، تعداد ۱۸۲ هزار و ۶۳۶ خودرو وارد استان شده‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، خروجی از استان ۱۱۲ هزار و ۱۸۴ دستگاه خودرو بوده و انباشت ترافیک به ۷۰ هزار و ۴۵۲ خودرو رسیده است. همچنین ورودی آزادراه‌ها بالغ بر ۱۰۶ هزار و ۴۷۹ خودرو ثبت شده است.

مرادی با اشاره به نقاط پرترافیک گفت: مسیر ورودی استان از عوارضی امامزاده هاشم تا پیچ شاه عباسی با ترافیک بسیار سنگین مواجه است که رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی، صبر و حوصله به مسیر ادامه دهند.

مدیرکل راهداری گیلان در پایان تاکید کرد: نیروهای راهداری و انتظامی برای روان‌سازی تردد در حال فعالیت هستند و از رانندگان خواست همکاری لازم را داشته باشند تا سفرهای ایمن و آرامی برای همه میسر شود.