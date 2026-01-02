جان باختن یک نفر در حادثه برخورد نیسان وانت با تریلر در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در خصوص این خبر گفت: طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز در ساعت ۸:۳۱ دقیقه صبح ۱۱ دی ماه جاری مبنی بر برخورد یکدستگاه خودروی وانت نیسان و تریلر در دوربرگردان چهچکور، سریعاً آمبولانس پایگاه شهری شهرک توحید به محل اعلام شده اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل، بررسی اولیه صحنه انجام شد، که بدنبال برخورد وانت نیسان با تریلر، با توجه به شدت برخورد دو وسیله نقلیه، محصور شدن راننده وانت در خودرو، مرد حدوداً ۳٠ ساله و عدم دسترسی به مصدوم جهت انجام اقدامات درمانی، پس از حضور عوامل آتش نشانی رهاسازی فرد مصدوم انجام شد.

خوانچه مهر در ادامه گفت: طی بررسی علائم حیاتی و پایش مصدوم و علی‌رغم انجام اقدامات درمانی توسط کارشناسان اورژانس، بعلت شدت ضربات وارده متأسفانه وی جان باخت.

این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی با تاکید مجدد بر لزوم رعایت نکات رانندگی ایمن؛ رعایت سرعت و فاصله مطمئنه، عدم استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، رانندگی نکردن با خستگی و خواب آلودگی، از رانندگان عزیز خواست با پیوستن به پویش ملی ایمنی و سلامت سفر با شعار «نه_ به _تصادف» و رعایت قوانین رانندگی، شاهد کاهش بروز حوادث ترافیکی و طبعاً کاهش جان باختن یا مصدوم شدن هموطنان باشیم.