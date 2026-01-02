مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته آینده آسمان استان به‌صورت صاف و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، امروز در مناطق مرکزی، صنعتی و به ویژه شهر اصفهان غلظت آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی امروز و فردا گذر امواج ناپایدار در مناطق غربی استان سبب بارش‌های پراکنده و مه آلودی هوا در برخی مناطق استان خواهد شد.

معتمدی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: شاهین‌شهر و میمه با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس زیر صفر و نائین با بیشینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به ۲ درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

به گزارش مهر، شاخص آلودگی هوای کلانشهر اصفهان امروز جمعه ۱۲ دی ماه بنا بر داده‌های سامانه برخط سازمان حفاظت محیط‌زیست، با میانگین ۱۵۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.