کیفیت هوای اصفهان قابل قبول است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ۱۰ صبح شنبه سیزدهم دی ماه با میانگین ۹۵ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۸۱، میدان انقلاب ۷۹، پارک زمزم ۶۲، دانشگاه صنعتی ۵۹، رهنان ۷۲، خیابان زینبیه ۸۸، سپاهان‌شهر ۸۷، فرشادی ۷۹، فیض ۸۰، خیابان میرزا طاهر ۶۰ و ولدان ۹۱ AQI وضعیت قابل قبول و در خیابان احمدآباد با عدد ۱۰۷، پروین اعتصامی ۱۴۹، بزرگراه خرازی ۱۲۳ و بولوار کاوه ۱۱۰ AQI نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در کردآباد با عدد ۱۹۶ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان می‌دهد.

هوای قهجاورستان امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد ثبت شد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.