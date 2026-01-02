ناترازی بودجه عمومی کشور حاصل تصمیمات ناهماهنگ گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین ابراهیمی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر دوزین با سفارش به تقوای الهی، به بیانات امیرالمؤمنین (ع) درباره ویژگیهای متقین اشاره کرد و گفت: گفتار اهل تقوا بر پایه صدق و رضای الهی است و آنان در زندگی فردی و اجتماعی از افراط و تفریط پرهیز میکنند.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران افزود: همانگونه که دشمنان با تسلیحات کشتار جمعی مردم مظلوم غزه را هدف قرار میدهند، از تسلیحات انحراف جمعی و جنگ رسانهای برای نشانهگرفتن ذهن و باور ملتها، بهویژه مردم ایران، بهره میبرند.
به گفته وی، فشار رسانهای به دلیل نفوذ تدریجی، یکی از خطرناکترین ابزارهای دشمن به شمار میرود.
ابراهیمی با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: علیرغم همه چالشها، جمهوری اسلامی ایران در مسیر پیشرفت واقعی و عمیق قرار دارد و نسل جوان امروز از نظر دینداری و آگاهی اجتماعی در جایگاهی بالاتر از گذشته ایستاده است.
وی با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب به انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، منازعه میان ایران و آمریکا را تقابلی تمدنی دانست و اظهار کرد: مسئله اصلی، مقابله با نظم ناعادلانه نظام سلطه است و پیروزی در این میدان، نیازمند پایداری بر اصول و حفظ هویت اسلامی خواهد بود.
امام جمعه دوزین همچنین به پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی «پایا»، «ظفر» و «کوثر» اشاره کرد و این دستاورد را نمادی از پیشرفت علمی کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه فناوری فضایی دانست و افزود: این فناوریها میتوانند در خدمت رفاه عمومی، مدیریت بهینه منابع و تحقق عدالت ارتباطی قرار گیرند.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور نسبت به بیانضباطی مالی و مداخلات غیرکارشناسی در بودجه هشدار داد و گفت: ناترازی بودجه نتیجه انباشت تصمیمات ناهماهنگ است و در صورت تداوم این روند، مشکلات اقتصادی به سالهای آینده منتقل شده و با شدت بیشتری بروز خواهد کرد.
