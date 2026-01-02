به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی رحمتی‌نیا در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه با اشاره به جایگاه ولایت در اسلام، گفت: بارزترین مصداق اطاعت از ولی امر، اطاعت از نبی مکرم اسلام (ص) و جانشین به‌حق ایشان امیرالمؤمنین علی (ع) است و به همین دلیل آن حضرت «امام المتقین» نامیده می‌شود

وی با تبریک میلاد امیرالمؤمنین (ع) در روز شنبه ۱۳ رجب، افزود: تقوا چیزی جز پیروی از امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اطهار (ع) نیست و متقین واقعی، پیروان این مسیر هستند لذا ولایت ولی امر نیز امتداد ولایت معصوم است و حضرات معصومین (ع) ما را به اطاعت از آن مکلف کرده‌اند.

باید امروز پشت سر ولی‌فقیه حرکت کرد

امام‌جمعه طالقان با اشاره به نامه امیرالمؤمنین (ع) به مردم مصر هنگام انتصاب مالک اشتر به‌عنوان والی، تصریح کرد: امروز مالک اشتر امام زمان (عج)، ولی‌فقیه است و این انقلاب قطعاً به صاحب اصلی خود تحویل داده خواهد شد لذا هرکس می‌خواهد در روز ظهور به امامش ملحق شود، باید امروز پشت سر ولی‌فقیه حرکت کند.

رحمتی‌نیا با اشاره به آغاز ایام‌البیض و مراسم اعتکاف، گفت: سه روز اعتکاف، سه روز انقطاع از دنیا و تمایلات نفسانی و فرصتی برای توجه به حق‌تعالی است که زمینه تزکیه نفس و آمادگی برای یاری امام زمان (عج) در دوران ظهور را فراهم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به سالگرد ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۹۸، این اقدام را نشانه ماهیت تروریستی دولت آمریکا دانست و تأکید کرد: این جنایت که به دستور ترامپ انجام شد، چهره واقعی آمریکا را نشان داد و به‌اذن‌الله انتقام خون این شهید بزرگ گرفته خواهد شد.

خطیب جمعه طالقان با تسلیت وفات حضرت زینب کبری (س) در روز دوشنبه ۱۵ رجب، به حوادث اخیر کشور نیز اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته تجمعاتی با عنوان اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش قیمت ارز در تهران، برخی دانشگاه‌ها و تعدادی از شهرهای غرب کشور برگزار شد که متأسفانه در برخی نقاط به اغتشاش و ناامنی کشیده شد.

وی با تأکید بر اینکه اعتراض معیشتی با آشوب و تخریب تفاوت دارد، اظهار داشت: اعتراض به وضعیت اقتصادی با کشتن انسان‌ها، حمله به اسلحه‌خانه پلیس، آتش زدن قرآن و مسجد یا تخریب داروخانه سازگار نیست لذا این اقدامات نشان می‌دهد که عوامل دشمن وارد میدان شده‌اند و مسیر اعتراضات را منحرف می‌کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان طالقان ادامه داد: ممکن است آغاز برخی اعتراضات از سوی افراد بی‌غرض باشد، اما کسانی که دست به آشوب می‌زنند، هیچ دغدغه‌ای برای معیشت مردم ندارند و طبق اعتراف خود رژیم صهیونیستی، سال‌ها برای تربیت و آماده‌سازی این عناصر سرمایه‌گذاری شده است.

انتقادها از سر دلسوزی است، نه دشمنی

رحمتی‌نیا گفت: انتقادها از سر دلسوزی است، نه دشمنی، اما وضعیت فعلی کشور نتیجه بی‌تدبیری است. آیا دلار ۱۴۰ هزارتومانی و قیمت‌های نجومی کالاهای اساسی و مایحتاج مردم طبیعی است؟

وی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت افزود: اگر وزرای اقتصادی توان اصلاح شرایط را ندارند، باید تغییر کنند. اینکه وزیر استیضاح‌شده اقتصاد به‌عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شود، توهین به مردم و مجلس است، درحالی‌که کشور از متخصصان و اقتصاددانان توانمند خالی نیست.

وفاق باید برای ایجاد گشایش در زندگی مردم باشد، نه تشدید مشکلات

امام‌جمعه طالقان همچنین از مجلس شورای اسلامی خواست فعال‌تر عمل کند و گفت: اگر دولت توان مدیریت کشور را ندارد، مجلس باید از ابزارهای قانونی خود برای اصلاح وضعیت استفاده کند؛ وفاق باید برای ایجاد گشایش در زندگی مردم باشد، نه تشدید مشکلات.

رحمتی‌نیا در پایان با انتقاد از وضعیت فضای مجازی، تصریح کرد: متأسفانه فضای مجازی بدون کنترل در اختیار دشمن قرارگرفته و شبکه‌هایی مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ به‌صورت علنی دعوت به آشوب و آموزش خرابکاری می‌کنند و لازم است مسئولان در این زمینه تصمیم جدی بگیرند.