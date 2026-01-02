امام جمعه بندرعباس: دشمن با جنگ نرم به دنبال تحریک افکار عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس با اشاره به تلاش‌های دشمن برای ایجاد ناامنی روانی در جامعه، اظهار داشت: دشمن در جنگ سخت به نتیجه نرسید و امروز در جنگ نرم به دنبال تحریک افکار عمومی است.

وی با اشاره به هماهنگی میان فتنه‌های داخلی و موضع‌گیری‌های دشمن خارجی، افزود: جالب است که هر زمان فتنه‌ای در کشور رخ می‌دهد، نخستین فردی که آن را تأیید می‌کند، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی است و این خود نشانه‌ای روشن از پشت‌پرده این حوادث است.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم، تصریح کرد: نباید مسائل را ساده‌سازی کنیم و نه بزرگ‌نمایی؛ واقعیت این است که کشور ما بیش از چهار دهه زیر فشار تحریم‌های ظالمانه بوده و کسی منکر وجود مشکلات نیست.

هشدار نسبت به وضعیت اقتصادی و لزوم همکاری قوا

عبادی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: به نظر می‌رسد بخشی از مسائل اقتصادی در حال خارج شدن از کنترل دولت است و لازم است سایر قوا به کمک دولت بیایند. سه قوه باید دست به دست هم دهند تا جلوی افسارگسیختگی قیمت‌ها گرفته شود.

وی اهداف دشمنان را مهار نفوذ منطقه‌ای ایران و هدف قرار دادن انسجام ملی برشمرد و افزود: روزی با مسئله حجاب فتنه ایجاد می‌کنند و امروز با تحریک افکار عمومی کاری می‌کنند که موضوع اعتراض به گرانی به حاشیه برود، در حالی که خود عامل بسیاری از مشکلات اقتصادی هستند.

انتقاد تند از شبکه‌های معاند و نقشه روانی دشمن

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با انتقاد از شبکه «اینترنشنال» و مشابه‌های آن، گفت: کانال‌هایی مانند اسرائیل اینترنشنال رسانه نیستند، بلکه اتاق فکر دشمن محسوب می‌شوند. حتی رسانه‌های غربی هم برای آبروی خود ارزش قائل‌اند، اما این شبکه‌ها به بهانه رسانه، اتاق جنگ روانی برای تحریک جامعه ساخته‌اند.

وی افزود: در زمان فتنه‌ها فعالیت این شبکه‌ها افزایش می‌یابد، اخبار کذب منتشر می‌شود و با استفاده از تصاویر و خبرهای قدیمی، فضای روانی جامعه را ملتهب می‌کنند. این شبکه متعلق به رژیم صهیونیستی است و برخی فارسی‌زبانان را برای خیانت به کشورشان مقابل دوربین قرار داده‌اند.

عبادی‌زاده تأکید کرد: حاکمیت باید با شایعه‌سازان و اخلالگران برخورد قاطع کند و برای فضای مجازی قانون‌گذاری شود، چرا که امروز فضای مجازی بخشی از واقعیت جامعه است.

نقش رسانه‌ها و نخبگان در شفاف‌سازی

وی نقش رسانه‌ها، روحانیون و اساتید دانشگاه را در شفاف‌سازی مهم دانست و گفت: این اقشار باید اطلاعات صحیح و شفاف را در اختیار مردم قرار دهند.

تبریک میلاد امام علی (ع) و تأکید بر ترویج فرهنگ نهج‌البلاغه

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود، ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را تبریک گفت و با اشاره به حدیث پیامبر اکرم (ص) مبنی بر اینکه «من و علی پدران این امت هستیم»، بر لزوم گسترش فرهنگ نهج‌البلاغه در جامعه تأکید کرد.

اهمیت اعتکاف به عنوان کارخانه تصفیه نفس

وی همچنین به اهمیت اعتکاف اشاره کرد و گفت: در اعتکاف باید بت نفس شکسته شود و انسان از گناه هجرت کند. اعتکاف و ماه مبارک رجب، کارخانه تصفیه نفس انسان است و دعاهای این ماه ناظر بر استغفار و پاک‌سازی روح است.

عبادی‌زاده در پایان بیان داشت: معتکف مهمان خداست و روزه، ذکر، عبادت و تفکر از برکات اعتکاف است. امیدواریم امسال تعداد معتکفان دو برابر سال گذشته باشد، چرا که ترویج فرهنگ اعتکاف از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی است.