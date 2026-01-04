https://mehrnews.com/x3b4GB ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸ کد خبر 6712391 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸ اغتشاشگران در مشهد پیک موتوری را مجروح کردند مشهد- شب گذشته اغتشاشگران در مشهد پیک موتوری را مجروح و موتورش را به آتش کشیدند. دریافت 20 MB کد خبر 6712391 کپی شد مطالب مرتبط «حمایت از مردم»؛ ادعای ثابت آمریکا برای توجیه فشار و تهدید معلمی: بصیرت مردم سد محکمی در برابر پروژه دشمن است علمالهدی: آمریکا از نخبگان ایران میترسد و رؤیای تسلط بر ما را دارد برچسبها اعتراضات مردمی مشهد اغتشاش
