اغتشاشگران در مشهد پیک موتوری را مجروح کردند

اغتشاشگران در مشهد پیک موتوری را مجروح کردند

مشهد- شب گذشته اغتشاشگران در مشهد پیک موتوری را مجروح و موتورش را به آتش کشیدند.

    رسول DE ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      اعتراضات درسته

