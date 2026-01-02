به گزارش خبرنگار مهر، در پی دستور و تأکید منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه مبنی بر رصد مستمر پروژههای نهضت ملی مسکن، پیش از ظهر جمعه طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بههمراه مدیرکل راه و شهرسازی استان از چند پروژه نهضت ملی مسکن در شهر کرمانشاه بازدید کرد.
در این بازدید میدانی، روند اجرایی پروژههای ۵۴۰۰ واحدی بنیاد مستضعفان، پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی و پروژه ۸۷۶ واحدی شهید علیخانی سیاهکمر مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این طرحها ارزیابی شد.
نجفی در جریان این بازدید با اشاره به روند مناسب پیشرفت پروژهها اظهار کرد: با وجود برخی محدودیتها، اجرای طرحها در مسیر قابل قبولی قرار دارد و تلاش میشود با برنامهریزی دقیق، موانع احتمالی هرچه سریعتر برطرف شود.
وی با تأکید بر ضرورت تسریع در عملیات اجرایی افزود: دستگاههای اجرایی و پیمانکاران موظف هستند با همافزایی و استفاده از تمام ظرفیتها، پروژههای نهضت ملی مسکن را طبق برنامه زمانبندیشده به پیش ببرند تا هرچه زودتر واحدهای مسکونی به متقاضیان تحویل داده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: پایش هفتگی این پروژهها با هدف کنترل کیفی، رفع موانع و تسریع در روند اجرا ادامه خواهد داشت و گزارشهای منظم به استاندار ارائه میشود.
