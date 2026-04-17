نجفی: پروژه شهید نوروزی الگویی برتر در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه عصر جمعه در جریان بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به تشریح ویژگی‌های پروژه شهید نوروزی پرداخت و آن را از طرح‌های شاخص در سطح کشور دانست.

وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: بهره‌گیری از روش‌های نوین ساخت‌وساز و تولید صنعتی قطعات بتنی همزمان با اجرای فونداسیون، از مهم‌ترین عواملی است که این پروژه را به یک الگوی موفق تبدیل کرده است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: این طرح به‌دلیل همین ویژگی‌ها به‌عنوان یکی از پروژه‌های پایلوت در سطح کشور مطرح شده و مورد توجه نهادهای تخصصی قرار گرفته است.

وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته در روند اجرای پروژه ادامه داد: همراهی مسئولان و پیگیری‌های مستمر در سطوح مختلف، از جمله تعامل با شبکه بانکی، نقش مهمی در پیشبرد این طرح داشته است.

نجفی با بیان اینکه تلاش شبانه‌روزی تیم اجرایی موجب پیشرفت مطلوب پروژه شده است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که این پروژه تا پایان اردیبهشت‌ماه به بهره‌برداری برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه متقاضیان در حوزه تسهیلات اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به متقاضیان است و تلاش می‌کنیم با تسریع در تکمیل پروژه، این نگرانی‌ها برطرف شود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین از پیگیری برای تأمین اعتبارات باقی‌مانده خبر داد و خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز در مراحل پایانی، با جدیت دنبال می‌شود تا روند اجرای پروژه بدون وقفه ادامه یابد.