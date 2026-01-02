دشمن به جز تجزیه ایران به چیزی راضی نخواهد شد؛ مردم آگاه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت ولادت امیر المومنین علی (ع)، اظهار داشت: با ولایت امیرالمؤمنین (ع) دین ما کامل شد.
حجاب مانع نقشه دشمنان است
وی در ادامه سخنان خود با تسلیت مناسبت وفات حضرت زینب (س) پرچمدار و حافظ نهضت و مکتب حسینی (ع) و با اشاره به مناسبت سالروز وفات علامه مصباح یزدی، عالم وارسته و مجاهد بزرگ، گفت: طرح استعماری حذف حجاب به دستور رضاخان یکی دیگر از مناسبتها است، از قبل هم بوده، حجاب مانع نقشه دشمنان است، همینالان هم دنبال این هستند، آن موقع به یک روش، امروز به چند روش و بهوسیله رسانههایشان، فضای مجازی و…
امامجمعه موقت خرمآباد، ادامه داد: اگر حجاب باشد، مانع بیبندوباری است، مانع فروپاشی خانواده و ارزشهای اخلاقی و انسانی است، حجاب باعث استحکام خانواده و جامعه دینی میشود، حجاب از موشک برای دشمنان خطرناکتر است، حجاب، سلاح برندهتر است.
حجتالاسلام شمسی فر، افزود: بانوان بدانند این چادر سلاح ما در مقابل دشمنان دین و حضرت زهرا (س) است، بانوان میداندار این جهاد هستند، پرچم حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) را بلند کنند و محکم نگهدارند، مانند قبل با مشت محکم بر دهان دشمنان دین بکوبند و آنها را ناامید کنند.
مردم حق دارند ناراضی باشند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر، گفت: این باید ریشهیابی شود، اولاً برخی کاستیها در ثبات اقتصادی مانند نرخ ارز و طلا، تولید و حمایت از تولید، ضعف مدیریت در برخی جاها را شاهد هستیم، عدم ثبات بازار و قیمت کالاها بهخصوص کالاهای اساسی، بیکاری نسل جوان، مشکل ازدواج، مسکن، عدم حمایت و اجرای وعدههای داده شده، کوتاهی در برخورد با احتکار، گرانفروشی در بازار، انتصاب مدیران ناکارآمد و… را در کشور شاهد هستیم.
امامجمعه موقت خرمآباد، تأکید کرد: البته تحریمهای استکبار و نقشه دشمنان هم در شرایط امروز کشور مؤثر است، این عوامل باعث فشار بر جامعه و بهخصوص قشر آسیبپذیر جامعه شده است، باعث بعضی نارضایتیها و اعتراضات به حق مردم شده است، مردم حق دارند ناراضی باشند، مردم حق دارند اعتراض کنند، در همین جایگاه مقدس بارها دراینرابطه تذکر داده شده و تأکید شده که این موارد باید اصلاح شود.
دشمنان آمدهاند از این اعتراض سو استفاده کنند
حجتالاسلام شمسی فر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه نکته این است که در کنار این اعتراضها که به حق است و باید شنیده شود، دشمن، استکبار و صهیونیست و منافقین و کسانی که ما را تحریم کردند، جلوی فعالیتهای اقتصادی ما را گرفتهاند، کسانی که دانشمندان ما را ترور کردهاند، کسانی که در همین جنگ ۱۲ روزه، ۸۴ جوان مدافع ملت به شهادت رساندند، کسانی که همینالان هم ما را تهدید میکنند، آمدهاند از این اعتراض سو استفاده کنند، گفت: اینها دلسوز ملت هستند؟ اینها به فکر ملت هستند؟ خود آنها یکی از عواملی هستند که این اتفاقات رخ دهد.
وی ادامه داد: اغتشاشگران که برخی عوامل دشمن هستند، برخی فریبخورده هستند، برخی جاهل و تحت احساسات فریبخوردهاند، آیا بههمزدن امنیت جامعه خدمت به ملت است؟ کسی که اموال عمومی که مال همین مردم است را تخریب میکند، دوستدار ملت است؟ کسی که به مردم و مدافعان امنیت مردم تعرض میکند دوستدار ملت است؟ البته در برخی از شهرها خود مردم توی دهن اینها زدهاند و جلوشان را گرفتند، برخی دنبال سو استفاده هستند، برخی که فریبخوردهاند زمینه را برای سو استفاده دشمنان فراهم میکنند.
امامجمعه موقت خرمآباد، تصریح کرد: ما باید مواظب و مراقب باشیم، کسانی که در همین جنگ ۱۲ روزه حدود هزار نفر را شهید کردند، آمدهاند میگویند ما حامی هستیم، ما حمایت میکنیم، دروغ به این آشکاری؟
مردم هوشیار و آگاه هستند
وی افزود: انتظار این است که همیشه اینگونه بوده، ملت عزیز ما با هوشیاری و بصیرت مراقب هستند و برنامههای دشمن را زیر نظر میگیرند، اجازه سو استفاده به دشمن را نخواهند داد، اگر لازم باشد مانند ۹ دی به صحنه خواهند آمد و اینها را از کف خیابان جمع کردند، خانوادهها مواظب جوانان خود باشند، دشمنان نقشه کشیدهاند، نیروهای خود را بسیج کردهاند، اما بدانند که این ملت اگر لازم باشد، ۹ دی دیگری میآفرینند و نقشه دشمنان را نقشبرآب خواهند کرد.
امامجمعه موقت خرمآباد خطاب به مسئولان هم گفت: مردم هوشیار و آگاه هستند، نقشه دشمن را میخوانند و به دشمن هم میدان نخواهند داد، انتظار دارند از مسئولان که این کاستیها جبران شود، جناحبازیها را کنار بگذارند، مدیران ناتوان را کنار بگذارند، به مشکلات مردم رسیدگی شود، ثبات اقتصادی صورت گیرد، اینکه ما امید داشته باشیم که باز با گفتگو با آمریکا و… مشکلات حل شود درست نیست، مگر ما مذاکره نکردیم و به ما حمله کردند؟ آیا پایبند بودند؟ اینها به جز تجزیه ایران به چیزی راضی نخواهند شد، استکبار هیچ موقع از شما راضی نخواهد شد. به اینها نمیشود اعتماد کرد، با نیروهای متخصص و سرمایه و منابعی که داریم مشکلات خود را از داخل حل کنیم.
