جعفرزاده: پرتاب سه ماهواره ایرانی نقطه عطف فناوری فضایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبههای این هفته نماز جمعه اصلاندوز به مناسبت پرتاب ماهوارههای ایرانی به تبیین گامهای بلند ایران در لبههای علم و فناوری پرداخت و اظهار کرد: پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی با نامهای «پایا»، «ظفر» و «کوثر» از یکی از پایگاههای فضایی روسیه، نقطه عطفی در برنامه توسعه فناوری فضایی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. این مأموریت که در چارچوب برنامه توسعه کاربردهای فضایی وزارت ارتباطات انجام شده، نهتنها توان سنجش از دور و خدمات دادهمحور کشور را تقویت میکند، بلکه پیامی روشن از تثبیت جایگاه ایران در باشگاه انحصاری قدرتهای فضایی جهان است.
وی گفت: بازتاب داخلی و خارجی پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی، صرفاً گزارش یک موفقیت فنی نیست، بلکه نمایشی اثرگذار از توانمندی ایران و ایرانی در مختصات لبه علم و فناوری بشری است. بازتاب داخلی این دستاورد، الهامبخش، امیدساز و انسجامآفرین است، و بازتاب خارجی آن ابزاری برای اعتبارسازی علمی، نمایش قدرت چانهزنی در همکاریهای بینالمللی و ارسال پیامهای ژئوپلیتیک به دوستان و رقبا محسوب میشود.
وی با تشریح نقش تسلیحات انحراف جمعی استکبار تصریح کرد: همانطور که بمبافکنهای صهیونیستها با تسلیحات کشتار جمعی آمریکا و اذنابش بر سر مردم مظلوم غزه شبانهروز بمب میریزند، رسانههای آنها نیز با تسلیحات انحراف جمعی، بر سر مردم ایران، بمبهای تبلیغاتی میریزد. این، واقعیتی تلخ از جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملتهای مقاوم است. در حالی که تسلیحات کشتار جمعی، جان و جسم انسانها را هدف قرار میدهد، تسلیحات انحراف جمعی (رسانهها، فضای مجازی و ابزارهای تبلیغاتی) ذهنها، باورها و هویتها را نشانه میگیرد.
حجتالاسلام جعفرزاده گفت: در منطق استکبار، فشار ابزار ثابتی ندارد. گاهی تحریم اقتصادی است، گاهی تهدید نظامی و گاهی هوچیگری رسانهای و جنگ روانی. آنچه این ابزارها را به هم پیوند میدهد، هدف مشترک آنهاست: وادار کردن ملتها به تسلیم. در این میان، فشار رسانهای بهدلیل نفوذ آرام و تدریجیاش، یکی از خطرناکترین انواع فشار بهشمار میآید.
وی افزود: دشمن میکوشد با بزرگنمایی مشکلات و پنهانسازی پیشرفتها، تصویر ملتی خسته و شکستخورده ارائه دهد. در حالی که به تصریح رهبر انقلاب، جمهوری اسلامی با وجود همهی چالشها، در مسیر پیشرفت قرار دارد. این پیشرفت تدریجی است، اما واقعی و عمیق است و نسل نوجوان امروز از نظر دینی و آگاهی اجتماعی، از بسیاری از دورهها جلوتر است.
خطیب جمعه اصلاندوز با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت سردار سلیمانی افزود سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را گرامی میداریم شاخص ترین ویژگیهای سردار بزرگوار اخلاص تقوا ولایت پذیری شجاعت تدبیر صبر و دفاع از ستم دیده و مبارزه با ستمکار بود این شاخصها انگیزهای شد تا ایشان یک شخصیت ممتاز در جهان اسلام باشد سردار نمونه برجسته ای از تربیت شدگان مکتب قرآن بود که زحمات و خدمات بی آلایش وی به اسلام اندوخته ارزشمندی در دیوان عدل الهی است الگویی عملی است که با شهادت خویش چشمان غبار گرفته انسانها را باز کرد و باید برای دستیابی به اوصاف او به ویژه اخلاصش باید مهارت و تمرین نمائیم.
وی به مناسبت ایام البیض ماه رجب خاطر تشان کرد: پیامبر (ص) و ائمه (ع) عبادت خدا را بهعنوان مسئله اصلی زندگی خویش قرار داده بودند. برای آنان، ارتباط با محبوب، دغدغهای محوری بود که سایر امور در حاشیه آن معنا مییافت. این همان نقطهای است که باید در زندگی ما نیز اتفاق بیفتد: تبدیل ارتباط با خدا به مسئله محوری زندگی. برخلاف بسیاری از انسانها که خدا را در میان سایر مسائل زندگی قرار میدهند، نه در کانون آن.
حجتالاسلام جعفرزاده همچنین ضمن تبریک فرارسیدن روز پدر افزود که با روز پدر ایام اعتکاف نیز شروع میشود کسانی که نمیتوانند در این مراسم معنوی شرکت نمایند با تهیه غذا برای معتکفین عزیز در ثواب این امر مهم شریک شوند.
وی در پایان اضافه کرد: اینجاست که فلسفه اعمالی مانند نماز روشن میشود: نماز به ما کمک میکند تا خدا را در مرکز اصلی مسائل زندگیمان قرار دهیم و یادآوری کند که آنکه سبب راحتی و آسایش ماست، تنها اوست.
