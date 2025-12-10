امام جمعه اصلاندوز:همکاری بیشتر بین نهادهای مذهبی و دولتی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفرزاده صبح چهارشنبه در دیدار با علی لطفی فرماندار شهرستان پارسآباد اظهار کرد: همکاری بیشتر بین نهادهای مذهبی و دولت در پارس آباد و اصلاندوز ضروری است.
وی افزود: این دیدار به منظور بررسی مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه و تقویت همکاریهای بین نهادهای مذهبی و دولتی برگزار شد.
امام جمعه اصلاندوز همچنین گفت: در این دیدار دغدغهها و مسائل موجود در منطقه بیان شده و بر لزوم توجه بیشتر به نیازهای مردم تأکید شد.
جعفرزاده همچنین بر اهمیت حمایت از برنامههای فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر بین نهادهای مذهبی و دولتی برای ارتقا سطح فرهنگی جامعه شد.
علی لطفی فرماندار پارسآباد نیز در این دیدار بر لزوم وحدت و همدلی بین مردم و مسئولین تأکید کرد و از آمادگی خود برای همکاری در تحقق اهداف مشترک خبر داد.
این دیدار نشاندهنده عزم و اراده مشترک برای ارتقا سطح زندگی و فرهنگ جامعه در منطقه بود. امید است با همکاری و همفکری بین نهادهای مذهبی و دولتی، شاهد پیشرفتهای بیشتری در شهرستان پارسآباد و اصلاندوز باشیم.
