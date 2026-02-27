به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های نماز جمعه اصلاندوز ضمن تبیین استیصال آمریکا در برابر دیوار مستحکم ایران اظهار کرد: اعتراف ویتکاف در مورد استیصال ترامپ در مواجهه با مقاومت فعال ایران در برابر فشارهای آمریکا، نوعی اقرار به شکست سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا علیه ایران را به نمایش می‌گذارد. جهان شاهد این واقعیت است که نقشه ترامپ با سیاست اعمال حداکثر فشار به ایران جهت کسب دستاوردهای سیاسی و امنیتی و راهبردی به نفع آمریکا و جبهه متحدانش، راه به جایی نبرده است.

وی گفت: این واقعیت از منظر تقویت بنیان‌های امنیت ملی ایران نیز مهم است زیرا این پیام را به جهانیان می‌رساند که ایران کشوری نیست که با تشدید فشارها علیه خود، به بازیگران خارجی باج بدهد و تسلیم شود.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: دستگاه رسانه‌ای دشمن، کارزار سنگینی را علیه ایران به راه انداخته‌اند و سعی داشته و دارند کشورمان را در نقطه بن‌بست و ضعف نشان دهند و آن را در موقعیتی بحرانی تصویرسازی کنند. اما اعتراف اخیر ویتکاف نشان داد که تا چه اندازه این تصور اشتباه است و مقاومت فعال ایران، آمریکا و به طور خاص رئیس جمهور این کشور را گیج و مستأصل کرده است. درست به همین دلیل است که به هیچ عنوان نباید از رسانه‌های غربی و شانتاژهای تبلیغاتی آن‌ها فریب خورد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز با اشاره به آرایش رسانه‌های دشمن علیه ایران خاطر نشان کرد: شناخت آرایش رسانه‌ای دشمن، یک ضرورت راهبردی است. دشمن در جنگ شناختی، به دنبال تغییر محاسبات نخبگان، ایجاد اختلال در تصمیم‌گیری‌های کلان، وارونه‌نمایی حقایق، و در نهایت تسلیم اراده ملت‌ها بدون درگیری نظامی است. او با ترکیب هوشمندانه «تهدید» و «فریب»، فضایی از بن‌بست و ناامیدی می‌سازد تا جامعه را میان دو گزینه به‌ ظاهر اجتناب‌ ناپذیر «تسلیم» یا «نابودی» قرار دهد.

وی گفت: دشمن قبل از آنکه برای جنگ برنامه‌ریزی داشته باشد، به آشوب داخلی امید بسته است. اینکه ادبیات این رسانه‌ها از «حمله سریع و محدود» به «جنگ بزرگ و گسترده» تغییر پیدا کرده تا به ادعای خود زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف بگیرد، به دلیل همین عملیات روانی ناامیدسازی و هراس‌افکنی است. در این فضا، بازارها به جای واکنش به واقعیت‌های اقتصادی، به شایعات امنیتی و خبرهای رسانه‌ای پاسخ می‌دهند. این موضوع می‌تواند تورم را افزایش دهد، سرمایه‌ها را دچار نوسان کند و جامعه را دوقطبی نماید. اگر این روند ادامه پیدا کند، بحث جنگ به چارچوب اصلی تحلیل‌ها تبدیل می‌شود و تأثیر آن فقط به سیاست خارجی محدود نمی‌ماند، بلکه اقتصاد و رفتار اجتماعی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امام جمعه شهرستان اصلاندوز در بخش دیگر از خطبه ها ضمن گلایه از مسئولین دستگاه های اجرایی از مشکلات آرد و نان این شهرستان گفت: مشکل آرد و نان در سطح شهرستان اصلاندوز هیچ وقت حل نشد! این مشکل با برگزاری جلسه حل نمی شود اساساً جلسه قرار نیست مشکلی را حل کند مشکلات را اقدامات عملی و میدانی حل می کنند. مردم شریف اصلاندوز در خصوص آرد و نان گلایه و انتقاد دارند و گلایه این عزیزان هم کاملاً به جاستو

خطیب جمعه اصلاندوز در پایان ضمن گرامی داشت روز امور تربیتی گفت: در این روز مبارک بر خود لازم می‌دانیم یادی کنیم از مجاهدان عرصه تربیت، عزیزانی که دل‌های نوجوانان و جوانان ما را با ایمان، اخلاق و بصیرت پرورش می دهند. باید دقت کنیم که امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند تربیتی است که عقل و دل را با هم بسازد؛ دانایی را با دیانت، و علم را با عمل در هم آمیزد. معلمین، مربیان و اساتید گرامی شما چراغ‌های هدایت در مسیر آینده این امت هستید. لذا به کار خود با دیده قداست بنگرید.