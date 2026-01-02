به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظفری در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر قزوین با اشاره به افزایش قیمتها و برخی ناآرامیهای اخیر در کشور، تأکید کرد: مطالبهگری و اعتراض مسالمتآمیز حق مسلم مردم است، اما اغتشاش نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه مسیر طمعورزی و تعرض دشمنان را هموار میسازد؛ ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد دشمنان و مزدوران آنان از مشکلات اقتصادی سوءاستفاده کنند.
وی ضمن توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در همه عرصههای زندگی فردی و اجتماعی، میلاد باسعادت مولیالموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام را به همه شیعیان و همچنین پدران مؤمن، پرتلاش و غیور این سرزمین تبریک گفت.
وی با تبیین جایگاه بیبدیل امیرالمؤمنین علیهالسلام در منظومه معارف اسلامی، به دوبیتی مشهور منسوب به امام شافعی اشاره کرد و گفت: محبت علی علیهالسلام سپری در برابر آتش دوزخ است و آن حضرت در روز قیامت، تقسیمکننده بهشت و جهنم، وصی برحق پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و امام انس و جن بهشمار میرود.
ایامالبیض، فرصتی ویژه برای تعالی معنوی امت اسلامی
امام جمعه قزوین با اشاره به فرا رسیدن ایامالبیض ماه رجب، این ایام را سرشار از نور، رحمت و فرصتهای معنوی دانست و اظهار کرد: بر اساس برخی روایات، فضیلت ویژه شبها و روزهای ماههای رجب، شعبان و رمضان از امتیازات خاص امت اسلامی است و عبادات توصیهشده در این ایام، زمینه نزدیکی بیشتر بندگان به درگاه الهی را فراهم میکند.
وی اعتکاف در ایام رجبیه را از سنتهای ارزشمند و رو به گسترش سالهای اخیر عنوان کرد و گفت: اعتکاف، عبادتی شیرین و آگاهانه است که مؤمنان با حضور چندروزه در مساجد و فاصله گرفتن داوطلبانه از مشغلههای دنیوی، به خلوت با خدا، دعا، مناجات و خودسازی میپردازند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به استقبال گسترده مردم از این مراسم معنوی افزود: بر اساس گزارشها، امسال حدود یکونیم میلیون نفر از مردم مؤمن و ولایتمدار کشور، بهویژه نوجوانان و جوانان، در آئین اعتکاف شرکت کردهاند که این امر نشانه زنده بودن معنویت در جامعه اسلامی است.
وی با دعوت از مردم برای مشارکت هرچه بیشتر در این حرکت الهی، تصریح کرد: حتی کسانی که امکان حضور مستقیم در اعتکاف را ندارند، میتوانند با کمکهای مالی یا غیرمالی در برگزاری شایسته این مراسم سهیم باشند و در استان قزوین نیز این آئین به شکل باشکوهی برگزار خواهد شد.
نقد وضعیت اقتصادی و تأکید بر اصلاح ریشهای مشکلات
آیتالله مظفری در بخش دیگری از خطبهها، به وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: در هفتههای اخیر شاهد افزایش شدید قیمت ارز و طلا بودهایم که به دنبال آن، قیمت بسیاری از کالاها نیز رشد کرده و در برخی مناطق کشور، اعتراضات و ناآرامیهایی شکل گرفته است.
وی خطاب به مسئولان کشور اظهار کرد: با وجود پیشرفتهای قابل توجه جمهوری اسلامی در حوزههای دفاعی، هستهای و برخی عرصههای دیگر، باید صادقانه پذیرفت که در حوزه اقتصاد، توفیق متناسب با ظرفیتهای کشور حاصل نشده است.
امام جمعه قزوین با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی نتیجه تحریمهای ظالمانه دشمنان است، افزود: در کنار این عامل، سهم قابل توجهی از مشکلات به سیاستگذاریهای نادرست و نسخههای مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و الگوهای غربی بازمیگردد.
وی در واکنش به برخی دیدگاهها درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی تصریح کرد: تضعیف یا حذف فرهنگ، راه برونرفت از مشکلات اقتصادی نیست؛ بودجه فرهنگی در مقایسه با بسیاری از هزینهها رقم بالایی نیست و نمیتوان فرهنگ را قربانی ناکارآمدیهای اقتصادی کرد.
ضرورت اسلامیسازی علوم انسانی
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با تأکید بر لزوم پرداختن به ریشههای عمیق مشکلات اقتصادی، گفت: باید به سراغ شرکتهای دولتی زیانده، بانکهای خصوصی تورمزا، رانتهای ساختاری و انحصارهای اقتصادی رفت و پذیرفت که یکی از علل اساسی این مشکلات، اسلامی نشدن علوم انسانی است.
وی با اشاره به نامگذاری روز «اسلامیسازی علوم انسانی» در تقویم رسمی کشور خاطرنشان کرد: اداره جامعهای مؤمن و تمدنساز با تکیه بر علوم انسانی غربی امکانپذیر نیست و بدون اصلاح مبانی فکری و فرهنگی، اصلاح اقتصادی نیز محقق نخواهد شد.
هوشیاری مردم در برابر پروژه اغتشاش
آیتالله مظفری خطاب به مردم ایران گفت: ملت ایران برای احیای دین الهی و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (ع) انتخاب شدهاند و این مسیر، صبر و استقامت میطلبد؛ هرچه به قله نزدیکتر میشویم، دشمنان از روی حسادت و کینه، توطئههای پیچیدهتری طراحی میکنند.
وی هشدار داد: دشمنان با بهرهگیری از مزدوران خود به دنبال ایجاد ناامنی و اغتشاش هستند تا زمینه ضربهزدن به کشور را فراهم کنند، در حالی که اعتراض آرام و قانونی حق مردم است، اما اغتشاش امنیت عمومی را تهدید میکند و به زیان همگان است.
امام جمعه قزوین، هوشیاری مردم و تفکیک صف معترضان از اغتشاشگران، همچنین اعلام برائت اصناف و اقشار مختلف از ناامنی را اقدامی قابل تقدیر دانست.
پیام پایانی به دشمنان ملت ایران
نماینده ولیفقیه در استان قزوین در پایان خطاب به دشمنان گفت: تا چه زمانی میخواهید در محاسبه نسبت به این ملت مؤمن، بصیر و ولایتمدار دچار خطا باشید؟ «مَن جَرَّبَ المُجَرَّبَ حَلَّتْ بِهِ النَّدامة».
وی تأکید کرد: ملت ایران، ملت امام حسین علیهالسلام است؛ ملتی که فرهنگ ایثار و شهادت را از سیدالشهدا و صبر و استقامت را از مکتب حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها آموخته و تا آخرین نفس پای نظام اسلامی و آرمانهای الهی خود خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد دشمنان از مشکلات موجود سوءاستفاده کنند.
