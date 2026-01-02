سرهنگ نعمت الله طاهر پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر اظهار کرد: اخیراً هکرهای معلوم الحال معاند با هک گوشی شهروندان به مخاطبین دسترسی پیدا می‌کنند و با شماره قربانی به مخاطبین و غیر مخاطبین پیام‌های ضد امنیتی ارسال می‌کنند.

وی افزود: لازم است همه مردم از این موضوع مطلع باشند و به هیچ وجه به این پیام‌ها توجه و اعتنایی نکنند و پیامک را با اسکرین شات از طریق آدرس اینترنتی www.fata.gov.ir به پلیس فتا ارسال و پیام را حذف کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خاطرنشان کرد: برخی از این پیام‌ها حاوی مطالب مضر و برخی حاوی لینک آلوده می‌باشند که خطرناک است و درصورت فعال کردن لینک باعث دسترسی به ابزار الکترونیکی گوشی شهروندان می‌شود و می‌تواند ضرر و زیان مالی، حیثیتی و قانونی داشته باشد.