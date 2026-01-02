  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

هک گوشی شهروندان اصفهان و ارسال پیام‌های ضد امنیتی

هک گوشی شهروندان اصفهان و ارسال پیام‌های ضد امنیتی

اصفهان- رئیس پلیس فتای استان اصفهان گفت: شهروندان مراقب باشند که هکرهای معاند با هک گوشی آنها به مخاطبین و غیرمخاطبین آنها پیام‌های ضد امنیتی ارسال می‌کنند.

سرهنگ نعمت الله طاهر پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) و روز پدر اظهار کرد: اخیراً هکرهای معلوم الحال معاند با هک گوشی شهروندان به مخاطبین دسترسی پیدا می‌کنند و با شماره قربانی به مخاطبین و غیر مخاطبین پیام‌های ضد امنیتی ارسال می‌کنند.

وی افزود: لازم است همه مردم از این موضوع مطلع باشند و به هیچ وجه به این پیام‌ها توجه و اعتنایی نکنند و پیامک را با اسکرین شات از طریق آدرس اینترنتی www.fata.gov.ir به پلیس فتا ارسال و پیام را حذف کنند.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان خاطرنشان کرد: برخی از این پیام‌ها حاوی مطالب مضر و برخی حاوی لینک آلوده می‌باشند که خطرناک است و درصورت فعال کردن لینک باعث دسترسی به ابزار الکترونیکی گوشی شهروندان می‌شود و می‌تواند ضرر و زیان مالی، حیثیتی و قانونی داشته باشد.

کد خبر 6710429

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      20 4
      پاسخ
      تا خون در رگ ماست حافظ ناموس و ایران ام
    • دوست دار وطنم ایران IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 0
      پاسخ
      مرگ بر اسرائیل مرگ بر ترامپ نجست مرگ بر نتانیاهو زامبی گرسنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها