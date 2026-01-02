ابراهیمی: بصیرت جمعی و عشق به وطن سد راه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ملت ایران را ملتی بی‌نظیر خواند و افزود: ملت ایران با وجود فشارها و دسیسه‌های دشمنان، توانسته است اتحاد، همبستگی و عشق به وطن و دین خود را حفظ کند، ویژگی که در بسیاری از ملت‌های گذشته کم‌نظیر بوده است.

وی آمریکا را دشمن شماره یک ملت ایران معرفی کرد و افزود: نزدیک به نیم قرن است که این دشمن تمام توان خود را برای ضربه زدن به ایران به کار گرفته، اما تاکنون هیچ موفقیتی کسب نکرده و نخواهد توانست.

امام جمعه زرندیه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، گفت: مردم آگاه هستند که سیاست‌ها و اقدامات خصمانه نظام حاکمه آمریکا عامل اصلی این مشکلات بوده و ضعف ملت ایران نیست.

حجت الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: پایبندی به دین و اعتقادات، وحدت ملی و عشق به وطن، سد محکمی در برابر دشمنان است و ملت ایران نشان داده است که هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند امنیت، آرامش و عزت ملی ما را تهدید کند.

وی همچنین بر لزوم همکاری مردم و مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: ملت ایران تجربه کرده است که با تکیه بر توان داخلی، مدیریت صحیح و اتحاد ملی می‌توان بر سختی‌ها غلبه کرد و آینده‌ای روشن برای کشور ساخت.

امام جمعه زرندیه بیان کرد: انتظار می‌رود مردم با پایداری، امید و آگاهی نسبت به نقش دشمنان خارجی، همواره در مسیر حفظ استقلال، امنیت و عزت ملی گام بردارند.