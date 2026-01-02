  1. استانها
ربانی:هوشیاری رسانه‌ای شرط عبور از بمباران تبلیغاتی دشمن است

محلات- امام جمعه محلات گفت: هوشیاری رسانه‌ای، آگاهی، دقت و مراقبت مستمر، شرط عبور از بمباران تبلیغاتی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم (عج) محلات برگزار شد، با تأکید بر لزوم رعایت تقوای الهی اظهار کرد: یکی از مصادیق مهم تقوا در شرایط امروز این است که انسان هر آنچه را می‌شنود، بدون سنجش و بررسی منتشر نکند.

امام جمعه محلات تصریح کرد: اکنون دروغ‌پردازی، نیرنگ و فریب در فضای رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دشمن به‌صورت گسترده جریان دارد و اگر ما بدون تحقیق، مطالب را بازنشر دهیم، ناخواسته در نشر دروغ و عوام‌فریبی سهیم شده‌ایم که این خود نوعی بی‌تقوایی است.

وی ضمن تبریک ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و روز پدر بیان کرد: یاد پدران آسمانی شهدا و پدرانی که از زندگی، زن و فرزند خود گذشتند و فرزندانشان را در راه اسلام و امنیت ملت ایران تقدیم کردند را گرامی می‌داریم زیرا هر زمان که خطری کشور را تهدید کرده، ملت ما شاهد جلوه‌های زیبایی از ایثار و فداکاری این خانواده‌های بزرگ بوده است.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به روحیه ایثار در نسل امروز گفت: برخی تصور می‌کنند اگر جنگی رخ دهد، دیگر چنین انسان‌هایی وجود ندارند در حالی که در جنگ ۱۲ روزه، جوانان مؤمن و انقلابی ما با آگاهی از خطر شهادت، برای دفاع از کشور پیش‌قدم بودند و باید اذعان کرد ایران اسلامی، به برکت مکتب امام حسین (ع)، همواره سرشار از چنین فرزندان ایثارگری است.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام‌البیض و آغاز مراسم اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خلوت با خدا و تقویت ارتباط خالصانه با پروردگار است و پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند کسی که از روی ایمان و اخلاص اعتکاف به‌جا آورد، گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود.

وی با اشاره به سیزدهم دی‌ماه، سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان، تصریح کرد: شهید سلیمانی محبوب ملت ایران بود، چرا که تجسم ارزش‌های دینی، فرهنگی و انقلابی مردم ایران همچون اخلاص، شجاعت، معنویت، تدبیر و ایثار بود و مردم این شهید بزرگوار را آئینه این ارزش‌ها می‌دیدند و به همین دلیل او را قهرمان خود می‌دانند.

حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: همه آنچه شهید سلیمانی داشت ریشه در مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و مکتب امام راحل (ره) داشت و اخلاص و کار برای خدا سبب شد که خداوند عزت و محبوبیت را به او عطا کند.

وی افزود: همچنین از سوی دیگر همین سردار بزرگ، به دلیل خنثی‌سازی توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم در منطقه و انسجام‌بخشی به جبهه مقاومت، ناجوانمردانه به شهادت رسید.

امام جمعه محلات با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: دشمنان با فشار اقتصادی، تهدید، و بمباران تبلیغاتی گسترده به‌دنبال تسلیم ملت ایران هستند که در این جنگ ترکیبی، اصل کار دشمن بر دروغ‌پردازی، فریب افکار عمومی، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها است، همان‌گونه که دستاوردهای بزرگ کشور در حوزه‌های علمی و فناوری، از جمله پرتاب موفق ماهواره‌ها، تحریف یا سانسور می‌شود.

امام جمعه محلات با تأکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای بیان کرد: دشمن با جعل تصویر، خبرسازی و نسبت دادن مطالب دروغ به افراد و نهادهای داخلی، به‌دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دل جوانان است که در چنین شرایطی، تقوا اقتضا می‌کند که نه زودباور باشیم و نه زودنشر دهیم، بلکه با دقت و بررسی، حقیقت را از دروغ تشخیص دهیم.

وی تصریح کرد: ملت ایران با تجربه‌ای که از فتنه‌ها و دروغ‌پردازی‌های گذشته دارد، امروز هوشیار و بیدار است و مقاومت در برابر بمباران تبلیغاتی دشمن، نیازمند آگاهی، دقت و مراقبت مستمر است.

