به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم (عج) محلات برگزار شد، با تأکید بر لزوم رعایت تقوای الهی اظهار کرد: یکی از مصادیق مهم تقوا در شرایط امروز این است که انسان هر آنچه را می‌شنود، بدون سنجش و بررسی منتشر نکند.

امام جمعه محلات تصریح کرد: اکنون دروغ‌پردازی، نیرنگ و فریب در فضای رسانه‌ای و امپراتوری رسانه‌ای دشمن به‌صورت گسترده جریان دارد و اگر ما بدون تحقیق، مطالب را بازنشر دهیم، ناخواسته در نشر دروغ و عوام‌فریبی سهیم شده‌ایم که این خود نوعی بی‌تقوایی است.

وی ضمن تبریک ولادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام و روز پدر بیان کرد: یاد پدران آسمانی شهدا و پدرانی که از زندگی، زن و فرزند خود گذشتند و فرزندانشان را در راه اسلام و امنیت ملت ایران تقدیم کردند را گرامی می‌داریم زیرا هر زمان که خطری کشور را تهدید کرده، ملت ما شاهد جلوه‌های زیبایی از ایثار و فداکاری این خانواده‌های بزرگ بوده است.

حجت‌الاسلام ربانی با اشاره به روحیه ایثار در نسل امروز گفت: برخی تصور می‌کنند اگر جنگی رخ دهد، دیگر چنین انسان‌هایی وجود ندارند در حالی که در جنگ ۱۲ روزه، جوانان مؤمن و انقلابی ما با آگاهی از خطر شهادت، برای دفاع از کشور پیش‌قدم بودند و باید اذعان کرد ایران اسلامی، به برکت مکتب امام حسین (ع)، همواره سرشار از چنین فرزندان ایثارگری است.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام‌البیض و آغاز مراسم اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف فرصتی ارزشمند برای خلوت با خدا و تقویت ارتباط خالصانه با پروردگار است و پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند کسی که از روی ایمان و اخلاص اعتکاف به‌جا آورد، گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود.

وی با اشاره به سیزدهم دی‌ماه، سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهانشان، تصریح کرد: شهید سلیمانی محبوب ملت ایران بود، چرا که تجسم ارزش‌های دینی، فرهنگی و انقلابی مردم ایران همچون اخلاص، شجاعت، معنویت، تدبیر و ایثار بود و مردم این شهید بزرگوار را آئینه این ارزش‌ها می‌دیدند و به همین دلیل او را قهرمان خود می‌دانند.

حجت‌الاسلام ربانی ادامه داد: همه آنچه شهید سلیمانی داشت ریشه در مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام و مکتب امام راحل (ره) داشت و اخلاص و کار برای خدا سبب شد که خداوند عزت و محبوبیت را به او عطا کند.

وی افزود: همچنین از سوی دیگر همین سردار بزرگ، به دلیل خنثی‌سازی توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم در منطقه و انسجام‌بخشی به جبهه مقاومت، ناجوانمردانه به شهادت رسید.

امام جمعه محلات با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: دشمنان با فشار اقتصادی، تهدید، و بمباران تبلیغاتی گسترده به‌دنبال تسلیم ملت ایران هستند که در این جنگ ترکیبی، اصل کار دشمن بر دروغ‌پردازی، فریب افکار عمومی، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها است، همان‌گونه که دستاوردهای بزرگ کشور در حوزه‌های علمی و فناوری، از جمله پرتاب موفق ماهواره‌ها، تحریف یا سانسور می‌شود.

امام جمعه محلات با تأکید بر ضرورت افزایش سواد رسانه‌ای بیان کرد: دشمن با جعل تصویر، خبرسازی و نسبت دادن مطالب دروغ به افراد و نهادهای داخلی، به‌دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در دل جوانان است که در چنین شرایطی، تقوا اقتضا می‌کند که نه زودباور باشیم و نه زودنشر دهیم، بلکه با دقت و بررسی، حقیقت را از دروغ تشخیص دهیم.

وی تصریح کرد: ملت ایران با تجربه‌ای که از فتنه‌ها و دروغ‌پردازی‌های گذشته دارد، امروز هوشیار و بیدار است و مقاومت در برابر بمباران تبلیغاتی دشمن، نیازمند آگاهی، دقت و مراقبت مستمر است.